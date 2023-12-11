Fitch Ratings дала свою оцінку ситуації в Україні й зокрема курсу гривні до долара. Свої прогнози міжнародна агенція опублікувала на сайті.
11 грудня 2023, 18:25
Яким буде курс гривні до долара — прогноз Fitch
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Fitch прогнозує стабільний курс долара до гривні й очікує продовження валютних інтервенцій Національного банку, а відтак — підтримку стабільності гривні в найближчій перспективі.
Також агентство прогнозує відносно поступову лібералізацію операцій з капіталом.
Також Fitch у своєму прогнозі підтвердило негативні кредитні рейтинги України, але покращило прогноз зростання ВВП України цього року.
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Джерело: Мінфін
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