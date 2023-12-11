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11 грудня 2023, 12:43

Fitch підтвердило негативні кредитні рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні CC, який вважається негативним. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресреліз агенції.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні CC, який вважається негативним.

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Рейтинг у валюті

Рівень СС Fitch надає компаніям або державам, які важко виконують свої фінансові зобов'язання. Як зазначається у пресрелізі, аналітики очікують подальшої реструктуризації комерційного боргу України до закінчення дворічної перерви у виплатах з єврооблігацій 1 вересня 2024 року.

На думку аналітиків Fitch, якщо єдиної комплексної реструктуризації боргу не вдасться досягти, можливо через невизначеність, пов'язану з війною, виплати по єврооблігаціях можуть перенести, як це було у серпні 2022 року.

Рейтинг у гривні

Також агенція підтвердила рейтинг CCC- у національній валюті. Він означає, що Україна може зазнати труднощів при виплаті коштів за своїми боргами. Цей рейтинг трохи кращий за СС.

Fitch вважає, що внутрішній борг буде виключений із реструктуризації наступного року, частково тому, що лише 3% його належить нерезидентам, а 45% Національному банку України.

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Крім того, 40% належить українському банківському сектору, зокрема 20% — держбанкам, тому реструктуризація такого боргу може підірвати внутрішній борговий ринок та стабільність фінансового сектору.

«Тим не менш, рейтинг відображає все ще суттєвий кредитний ризик за боргом у національній валюті у довгостроковій перспективі, частково через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту», — наголошується в заяві.

Прогнози щодо війни

Fitch очікує, що війна триватиме протягом 2024 року в її нинішніх широких масштабах. «На нашу думку, Україна все ще має деяку стратегічну військову перевагу, підкріплену твердою рішучістю та військовою підтримкою Заходу, але її контрнаступ поки що приніс обмежені результати, і в нашому сценарії перевага недостатня для рішучого досягнення цілей», — йдеться в документі.

Агентство також вважає, що немає політично обґрунтованих поступок, які могли б призвести до припинення війни шляхом переговорів, що потенційно може призвести до дуже затяжного конфлікту.

«У більш довгостроковій перспективі ми очікуємо на деяку форму врегулювання, але вважаємо „заморожений конфлікт“ більш ймовірним, ніж стійка мирна угода, принаймні на значний період», — зазначає Fitch.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+60
Робин Гуд
Робин Гуд
11 грудня 2023, 12:56
#
А зачем переживать по поводу преддефолтного рейтинга CC? Тут же говорят многие Украине вот-вот спишут все долги, наверное после этого сразу все 3 мировых агенства выставят рейтинги ААА, инвесторы побегут давать деньги толпами под минимальный процент на рыночных условиях, ещё и выбирать придётся у кого лучше условия :)

Наверное многим легче жить иллюзиями… чем думать как поднимать экономику сейчас и в будущем, понимая что все эти кредиты, в т. ч. разворованные коррупционерами, будет отдавать ещё не одно поколение много лет. И даже в случае дефолта — в лучшем случае проводят реструктуризацию, а не списание, так что никуда это «иго» не исчезнет.
+
0
Alex2006
Alex2006
11 грудня 2023, 13:44
#
Не «вот-вот», а після перемоги. Але так, переживати за рейтинги не варто. Але агенства ж їх все рівно роблять для статистики, така їх робота.
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
11 грудня 2023, 14:44
#
Во-первых, непонятно на каком основании спишут (даже «після перемоги» — хотя непонятно в каком виде — если вдруг на какое-то время заморозится на текущей линии как было в 2015 — будет ли это перемога?) — а во-вторых можно конечно не переживать за рейтинги, но адекватные инвесторы, которые предоставляют заёмные средства на рынке, бегут десятой дорогой от стран с мусорными рейтингами. И они как раз таки смотрят на то что пишут эти агентства.

И сомневаюсь что после такого даже гипотетического списания у страны будет рейтинг хотя бы «B», а значит и доступ к адекватному кредитованию на рыночных условиях.

Сейчас давали по политическим причинам и под специальные условия (ставка США и ЕС на быструю победу Украины или хотя бы непроигрыш), а на рыночных условиях никто странам с таким рейтингам ничего не выдаёт под низкий процент.
+
0
Alex2006
Alex2006
11 грудня 2023, 14:51
#
Я ж пояснював вже давно чому спишуть: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/

>И сомневаюсь что после такого даже гипотетического списания у страны будет рейтинг хотя бы «B», а значит и доступ к адекватному кредитованию на рыночных условиях.
Воно і не буде потрібне, приплив інвестиції буде такий, що бюджет наповниться і без залучення кредитів.

>Сейчас давали по политическим причинам и под специальные условия (ставка США и ЕС на быструю победу Украины или хотя бы непроигрыш), а на рыночных условиях никто странам с таким рейтингам ничего не выдаёт под низкий процент.
Саме так, от потім і надалі будуть давати по політичним причинам)
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
11 грудня 2023, 14:58
#
Alex2006, у вас в блоге только теоретическое рассуждение на тему того, что может быть спишут через какой-то механизм. Пока много юридических препятствий и мы сами это видим, а США вряд ли возьмётся погашать долг чужой, если сами видят, что этих репараций может и не быть из-за репутационных потерей (или какие там ещё причины называют). Не факт что вообще удастся эти репарации когда-либо передать Украине.

Никакого подтверждения и даже намёков более-менее серьёзных на списание долгов нигде нет.

По поводу Вашего «приплыв инвестиций» — Украине и в мирное время не очень-то давали инвестиции из-за коррупции прежде всего, с какой кстати все побегут в будущем, если коррупция так и останется? Прям вижу уже выстроившихся в очередь инвесторов, которые хотят отдать на личные растраты деньги каким-нибудь корруцпионным руководителям условной УкрЗалізниці

Ну и текущие реалии показывают, что уже на 2024 год фин. помощь под большим вопросом.

Так что в «сказки» можно верить дальше) А время всё покажет.
+
0
Alex2006
Alex2006
11 грудня 2023, 15:29
#
Це не казки, це зафіксований прогноз, як і інші мої прогнози, які вже справдились, накшталт цього: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193827/
У нього також мало хто вірив, а хто, як завжди, виявився правим? От і тут з часом усе перевірите)
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
11 грудня 2023, 15:48
#
Alex2006, Ваши «прогнозы» исключительно основаны на том, что добрый дядя Байден (условно — конечно тут ещё много кто кроме США/ЕС и т. п.) дал кучу денег.

Не нужно быть серьёзным экономистом, чтобы понять что вливая 3млрд+$ ежемесячно в экономику — можно и курс доллара удержать, и резервы увеличить. И вся суть Ваших прогнозов основана на вере в то, что помогать будут дальше в таком же объёме.

Но сейчас уже видим первые признаки того, что резервы начали падать без внешней помощи, а траты НБУ не уменьшились. Но это при том что ещё поступления идут, хоть и несколько меньше. 2024 год всё покажет.

Сейчас нравится всем заявлять и про экономические успехи, и про то какая «железобетонная» банковская система в Украине, только потому что идут все эти вливания, а по сути «денежный праздник» оплачивается американскими и европейскими налогоплательщиками. Как только приток внешней валюты закончится — увидим всё: и инфляцию огромную, и девальвацию, и печатные станки.

Эта ситуация напоминает ещё явление «рыбка в аквариумуме»: пока рыбку кормят, у неё тепличные условия, она себя хорошо чувствует и думает что так будет всегда. Но если аквариум разбился — то рыбка не способна выжить.

То же самое сейчас и с экономикой Украины: она годами подравалась коррупцией и разворовыванием, а война сейчас её добила. Но пока «кормят» — вот и слышны победные возгласы. А как «кормушка» заканчивается — все кричат про «зраду».

Время покажет. И «прогнозисты» пропадут, как и те, кто кричал что курса 33 не будет при 25.
+
0
Alex2006
Alex2006
11 грудня 2023, 16:57
#
>И «прогнозисты» пропадут, как и те, кто кричал что курса 33 не будет при 25.
Так щось ті, хто розповідали, що «нижче 43 вже не буде» і що буде 100, не зникли)
Мої прогнози засновані на розумінні реальної ситуації і процесів. ЗВР — повно, економіка — зростає, усе позитивно) Ви багато доларів накупились?
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
11 грудня 2023, 17:26
#
Дело не в прогнозах 33, 43 или 100.

А в понимании процессов, почему и что происходит. Если прогнозы строятся только на том что «вангую будет 43» или «нас инвесторы зальют деньгами, помогать будут со всех сторон» — то это ничем непокреплённые заявления, расходящиеся с реальностью: да, сейчас курс держится благодаря фин. помощи, но как только поступления из вне прекратятся по политическим и другим причинам — последствия увидят все.

---
Ну, а за меня не переживайте. Мне терять нечего хоть при курсе 33, хоть при курсе 200, хоть 2000 за долар, у меня денег все равно нет чтобы купить валюту, только просроченные кредиты, по которым некоторые банки уже подали в суды (и даже открыли исполнительные). Спасибо Р Ф и войне мой ФОП-бизнес ушёл на дно, хоть и выживать после этого научился. И я про это писал.

Но если бы были — конечно я бы держал как минимум не в гривне деньги, и не факт что именно в долларе.

И я скажу даже больше — я ожидаю что в определённый момент наступит крах банковской системы Украины в том виде, которая она есть. Многие банки будут ликвидированы, часть вынуждено будет играт по новым правилам. Что-то на примере 1993 года, когда была гиперинфляция, но может не в таких масштабах. И ощутят все владельцы депозитов и ОВГЗ.

Может тогда банки поплатятся за своё отношение к заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию во время войны. И власти тоже ответят за своё отношение к людям и коррупцию.

Но это вряд ли что ответят. Скорее просто свалят в другие страны и всё.

Всё увидим, время покажет.
+
0
Alex212112
Alex212112
12 грудня 2023, 0:58
#
Все ближе и ближе к концу денежного праздника. И вот в один не очень прекрасный день все эта игра с ростом экономики во время войны, пиром во время чумы, когда так много денег закатывали в асфальт и видбудову того, что ещё много раз будет разрушено,закончится и щасливые обладатели овдп будуть думать ах как близко мы были к победе.
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