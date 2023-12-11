Fitch підтвердило негативні кредитні рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні CC, який вважається негативним. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресреліз агенції.

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Рейтинг у валюті

Рівень СС Fitch надає компаніям або державам, які важко виконують свої фінансові зобов'язання. Як зазначається у пресрелізі, аналітики очікують подальшої реструктуризації комерційного боргу України до закінчення дворічної перерви у виплатах з єврооблігацій 1 вересня 2024 року.

На думку аналітиків Fitch, якщо єдиної комплексної реструктуризації боргу не вдасться досягти, можливо через невизначеність, пов'язану з війною, виплати по єврооблігаціях можуть перенести, як це було у серпні 2022 року.

Рейтинг у гривні

Також агенція підтвердила рейтинг CCC- у національній валюті. Він означає, що Україна може зазнати труднощів при виплаті коштів за своїми боргами. Цей рейтинг трохи кращий за СС.

Fitch вважає, що внутрішній борг буде виключений із реструктуризації наступного року, частково тому, що лише 3% його належить нерезидентам, а 45% Національному банку України.

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Крім того, 40% належить українському банківському сектору, зокрема 20% — держбанкам, тому реструктуризація такого боргу може підірвати внутрішній борговий ринок та стабільність фінансового сектору.

«Тим не менш, рейтинг відображає все ще суттєвий кредитний ризик за боргом у національній валюті у довгостроковій перспективі, частково через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту», — наголошується в заяві.

Прогнози щодо війни

Fitch очікує, що війна триватиме протягом 2024 року в її нинішніх широких масштабах. «На нашу думку, Україна все ще має деяку стратегічну військову перевагу, підкріплену твердою рішучістю та військовою підтримкою Заходу, але її контрнаступ поки що приніс обмежені результати, і в нашому сценарії перевага недостатня для рішучого досягнення цілей», — йдеться в документі.

Агентство також вважає, що немає політично обґрунтованих поступок, які могли б призвести до припинення війни шляхом переговорів, що потенційно може призвести до дуже затяжного конфлікту.

«У більш довгостроковій перспективі ми очікуємо на деяку форму врегулювання, але вважаємо „заморожений конфлікт“ більш ймовірним, ніж стійка мирна угода, принаймні на значний період», — зазначає Fitch.