Очільник МЗС Кулеба задекларував за два роки 2,4 мільйона доходів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав 1 млн 81 тис. 283 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 1 млн 337 тис. 27 грн доходів у декларації за 2022 рік.

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За даними у реєстрі декларацій, у 2021 році його заробітна плата становила 1 066 688 грн, роялті — 14 595 грн. Також зазначено 136 548 грн на банківських рахунках та 37 тис. євро готівкою.

Водночас у 2022 році заробітна плата Кулеби становила 1 249 473 грн, роялті — 87554 грн. Міністр також зазначив у декларації 315 628 грн на банківських рахунках і 42 тис. євро готівкою. Донька Кулеби також задекларувала 1 426 329 грн як подарунок у негрошовій формі (частина квартири).

Згідно з документами, міністр володіє квартирою (52,9 кв. м) у Києві та спільно з дружиною та дочкою ще однією квартирою (125,7 кв. м) у столиці, дружина — авто Tesla Model 3 2021 року випуску.

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Згідно з декларацією, дружина Кулеби є власницею ГО «Місто-Сад».

Як повідомлялося, міністр Кулеба задекларував 234,6 тис. грн доходів за 2019 рік та 914 тис. грн доходів за 2020 рік.