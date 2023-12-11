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11 грудня 2023, 15:52

Очільник МЗС Кулеба задекларував за два роки 2,4 мільйона доходів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав 1 млн 81 тис. 283 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 1 млн 337 тис. 27 грн доходів у декларації за 2022 рік.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав 1 млн 81 тис. 283 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2021 рік та 1 млн 337 тис. 27 грн доходів у декларації за 2022 рік.

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За даними у реєстрі декларацій, у 2021 році його заробітна плата становила 1 066 688 грн, роялті — 14 595 грн. Також зазначено 136 548 грн на банківських рахунках та 37 тис. євро готівкою.

Водночас у 2022 році заробітна плата Кулеби становила 1 249 473 грн, роялті — 87554 грн. Міністр також зазначив у декларації 315 628 грн на банківських рахунках і 42 тис. євро готівкою. Донька Кулеби також задекларувала 1 426 329 грн як подарунок у негрошовій формі (частина квартири).

Згідно з документами, міністр володіє квартирою (52,9 кв. м) у Києві та спільно з дружиною та дочкою ще однією квартирою (125,7 кв. м) у столиці, дружина — авто Tesla Model 3 2021 року випуску.

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Згідно з декларацією, дружина Кулеби є власницею ГО «Місто-Сад».

Як повідомлялося, міністр Кулеба задекларував 234,6 тис. грн доходів за 2019 рік та 914 тис. грн доходів за 2020 рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+60
JWT
JWT
11 грудня 2023, 16:08
#
Не дотянув до 21літнього сіньора айтішніка…
+
+89
kingcity
kingcity
11 грудня 2023, 16:09
#
Цікавіше було б дізнатись скільки не задекларував…
+
+45
Vadim531
Vadim531
11 грудня 2023, 16:15
#
Как министр МИД, Кулеба полный фуфел — где активизация по сотрудничеству с глобальным Югом по военным контрактам и помощи, где результаты тех же ведомств МИД по продвижению украинской тематики в конкретных странах, где результаты международного давления на страну-агрессор!??
Эти дипломаты полные дармоеды! Сомневаюсь что там вообще есть нормальные дипломаты
+
0
veritas69
veritas69
11 грудня 2023, 18:04
#
Не сомневайтесь. Их там нет. Они сейчас все выполняют роль «арестовича» — 2−3 недели. Говорящие головы
+
0
matroskin
matroskin
11 грудня 2023, 20:08
#
Ну если «эти дипломаты полные дармоеды», то как назвать по Вашей шкале тех кто были в 2014—2019 ?
:)
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