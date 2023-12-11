НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій: чим володіє голова НБУ

Голова Нацбанку Андрій Пишний задекларував 192,5 тис гривень як разовий видаток. Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій.

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Відповідно до інформації на сайті реєстру, Пишний 30 листопада отримав дохід у майже 191 тис грн, а через тиждень, 8 грудня, витратив ці гроші.

У графі вид доходів, зазначено, що це була заробітна плата за основним місцем роботи.

Згідно з поданою Пишним інформацією, ці гроші були витрачені як «добровільне пожертвування» або «інші» видатки в Україні. Декларація зазначена на сайті НАЗК як «повідомлення про суттєві зміни в майновому стані».

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Як повідомила пресслужба НБУ у коментарі «Мінфіну», це був благодійний внесок для Українського католицького університету, який 4 грудня проводив щорічний благодійний захід.

Нагадаємо, що Андрій Пишний був обраний головою Нацбанку 7 жовтня 2022 року. Він змінив на посаді Кирила Шевченка, який перебуває у розшуку й підозрюється у корупції.