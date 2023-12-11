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11 грудня 2023, 13:55

НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій: чим володіє голова НБУ

Голова Нацбанку Андрій Пишний задекларував 192,5 тис гривень як разовий видаток. Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій.

Голова Нацбанку Андрій Пишний задекларував 192,5 тис гривень як разовий видаток.

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Відповідно до інформації на сайті реєстру, Пишний 30 листопада отримав дохід у майже 191 тис грн, а через тиждень, 8 грудня, витратив ці гроші.

У графі вид доходів, зазначено, що це була заробітна плата за основним місцем роботи.

Згідно з поданою Пишним інформацією, ці гроші були витрачені як «добровільне пожертвування» або «інші» видатки в Україні. Декларація зазначена на сайті НАЗК як «повідомлення про суттєві зміни в майновому стані».

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Як повідомила пресслужба НБУ у коментарі «Мінфіну», це був благодійний внесок для Українського католицького університету, який 4 грудня проводив щорічний благодійний захід.

Нагадаємо, що Андрій Пишний був обраний головою Нацбанку 7 жовтня 2022 року. Він змінив на посаді Кирила Шевченка, який перебуває у розшуку й підозрюється у корупції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+225
37198534
37198534
11 грудня 2023, 14:00
#
І що? Для чого нам така новина?
+
+105
kingcity
kingcity
11 грудня 2023, 14:08
#
Ну і ?

Ну придбала людина якусь вартісну річ, вартість її співпадає з його доходами, і що з того ?
+
+15
Riojas
Riojas
11 грудня 2023, 14:29
#
Конвертдепозит открыл)
+
+30
TAN72
TAN72
11 грудня 2023, 15:29
#
Хорошие расходы в день почти 200 косарей
+
+60
Moonlighter
Moonlighter
11 грудня 2023, 15:43
#
Сделал ТО для своего Rolls Royce?)
+
0
SomeOne1999
SomeOne1999
11 грудня 2023, 17:25
#
Опять этот универ пропагандируют. Кто-то явно хочет подзаработать. Интересно, куда универ потратит эти деньги, которые якобы на благотворительность.
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