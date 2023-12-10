Угорські перевізники також планують блокувати кордон

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 грудня 2023, 12:15

Угорські перевізники також планують блокувати кордон

Далекобійники з Угорщини вирішили приєднатися до колег з Польщі, які вже місяць блокують рух вантажівок на кордоні з Україною. Про наміри провести протестну акцію на пункту пропуску «Захонь-Чоп» заявили в асоціації перевізників MKFE.

Далекобійники з Угорщини вирішили приєднатися до колег з Польщі, які вже місяць блокують рух вантажівок на кордоні з Україною.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Протест угорських перевізників

Перекриття проїзду на кордоні з Угорщиною планується 11 грудня. В організації зазначили, що відповідний дозвіл на демонстрацію вже дали.

Угорські перевізники кажуть, що метою протесту є привернення уваги Європейської комісії та уряду Угорщини до «серйозних ринкових наслідків» угоди з Україною про часткову лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, яка «поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію».

Вони вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот для українських перевізників, а також їхнього ефективного та інтенсивного офіційного контролю.

Передісторія

Першими блокувати рух на кордоні з Україною почали польські перевізники. Їх вимоги аналогічні з тими, які висувають угорські далекобійники — відміна «транспортного безвізу» для України та врегулювання перетину кордону. Акція протесту поляків розпочалась 6 листопада.

Пізніше до протестів приєднались перевізники Словаччини.

Україна зазнає великих збитків через протести — страждає як економіка, так й постачання для армії. Втім, в уряді Польщі запевняють, що ланцюги постачання для ЗСУ не перекривали.

До теми: Експорт через українсько-польський кордон скоротився на 40%. Держбюджет втратив понад 9 мільярдів

Дональд Туск, який ймовірно незабаром очолить уряд Польщі пообіцяв негайно розблокувати кордон.

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону. Такої ж позиції дотримуються й в Україні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
JWT
JWT
10 грудня 2023, 15:25
#
Тут повинна бути картинка із здивованим Пікачу
+
0
mantis05
mantis05
10 грудня 2023, 16:46
#
Пукенские прокладки, решили действовать так, как им сказали хозяева. Какой поворот…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає u3IOm4uk и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами