Угорські перевізники також планують блокувати кордон

Далекобійники з Угорщини вирішили приєднатися до колег з Польщі, які вже місяць блокують рух вантажівок на кордоні з Україною. Про наміри провести протестну акцію на пункту пропуску «Захонь-Чоп» заявили в асоціації перевізників MKFE.

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Протест угорських перевізників

Перекриття проїзду на кордоні з Угорщиною планується 11 грудня. В організації зазначили, що відповідний дозвіл на демонстрацію вже дали.

Угорські перевізники кажуть, що метою протесту є привернення уваги Європейської комісії та уряду Угорщини до «серйозних ринкових наслідків» угоди з Україною про часткову лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, яка «поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію».

Вони вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот для українських перевізників, а також їхнього ефективного та інтенсивного офіційного контролю.

Передісторія

Першими блокувати рух на кордоні з Україною почали польські перевізники. Їх вимоги аналогічні з тими, які висувають угорські далекобійники — відміна «транспортного безвізу» для України та врегулювання перетину кордону. Акція протесту поляків розпочалась 6 листопада.

Пізніше до протестів приєднались перевізники Словаччини.

Україна зазнає великих збитків через протести — страждає як економіка, так й постачання для армії. Втім, в уряді Польщі запевняють, що ланцюги постачання для ЗСУ не перекривали.

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Дональд Туск, який ймовірно незабаром очолить уряд Польщі пообіцяв негайно розблокувати кордон.

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону. Такої ж позиції дотримуються й в Україні.