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5 грудня 2023, 12:09

Експорт через українсько-польський кордон скоротився на 40%. Держбюджет втратив понад 9 мільярдів — Гетманцев

Блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%, що спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє ЕП.

Блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%, що спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.
Фото: НБУ

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За словами Гетманцева, блокування польськими перевізниками кордону потужним ударом по українській економіці.

«Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади», — зазначив Гетманцев.

Крім того, за результатами листопада бюджет втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів.

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Також нардеп закликав уряди країн, де відбувається блокування кордону, повинні не допустити моменту, коли ситуація стане критичною, оскільки це також вдарить по них.

«Послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного ворога і призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках. Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС», — підсумував Гетманцев.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», на ранок, 4 грудня, на кордоні з Польщею у черзі стоять 2,5 тис. вантажівок. Водночас на одному з пунктів почали пропускати порожні фури.

Акція протесту польських перевізників розпочалась 6 листопада й буде тривати до 1 лютого або до виконання вимог активістів. До поляків пізніше приєднались й словацькі перевізники.

Головна вимога — скасування «транспортного безвізу» для українських далекобійників. На думку польських й словацьких перевізників, це надає перевагу українським колегам у боротьби за ринок.

Джерело: Мінфін
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