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20 листопада 2023, 12:33

Заблоковані кордони: Польські перевізники не пускають в Україну бензовози та гуманітарну допомогу

Польські перевізники блокують переміщення в Україну бензовозів та вантажівок із гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. Цистерни з нафтопродуктами, газом та іншими небезпечними речовинами стоять на переповнених паркінгах та узбіччях доріг. Про це розповів представник перевізної компанії зі Львова, Тарас Світлик, інформує Укрінформ.

Польські перевізники блокують переміщення в Україну бензовозів та вантажівок із гуманітарною допомогою від Червоного Хреста.
Фото: zn.ua

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Що відомо

За його словами, наразі 24 тенти (каркасні фури — ред.) та вісім цистерн із пальним очікують на пропуск на кордоні.

«Це більша частина всіх вантажівок підприємства. Пальне веземо транзитом з Литви. Вчора ми говорили із польською поліцією в Корчовій, вони розуміють небезпеку, бо там дуже перевантажений паркінг різною спецтехнікою із бензином, газом, різними небезпечними речовинами. Це може бути надзвичайна ситуація, якщо це вибухне. Польська поліція розуміє, але розводять руками і каже, що не має на це впливу ніякого», — зазначив представник перевізної компанії.

За його словами, великі нафтотрейдери в Україні мають запаси, тому брак пального українці зараз не відчують.

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«Проте, проїжджаючи по польській дорозі Т94, ми бачили велику кількість цистерн UPG, WOG, SOCAR. Їхні резерви теж можуть вичерпатися, адже ми не знаємо, скільки це ще триватиме», — додав Світлик.

Польські прикордонники на пунктах пропуску Корчова — Краківець та Гребенне — Рава Руська запевнили, що в першу чергу пропускають вогненебезпечні вантажівки, фури з продуктами, які швидко псуються, та гуманітарну допомогу для України, але українські водії стверджують, що це не так.

Зокрема, дві вантажівки з Івано-Франківська, які везуть гуманітарну допомогу із Нідерландів, прикордонники П П Корчова — Краківець відправили на «відстій» і записали в «живу» чергу. Вже четвертий день вони чекають, щоб відвезти у Кропивницький та Лубни медичне обладнання.

«Ми в лікарню веземо ліжка, інвалідні візки, медичне обладнання, матраци, ковдри, дезінфектори. Нам поліція сказала їхати поза чергою, а на самому пункті пропуску, сказали розвертатися, зареєструватися і шукати паркінг. А місць ніде немає. То ми знайшли біля Ярослава, аж за 40 кілометрів від кордону, і чекаємо», — розповів водій вантажівки Василь Бойко.

Нагадаємо

З 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+44
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 листопада 2023, 12:58
#
Ух -Ты!!! Так просто взяли и закрыли движение в «зоне » режимного обьекта — граница.
+
0
mantis05
mantis05
20 листопада 2023, 13:33
#
Получал авиа-грузы в Варшаве, вёз далее на фурах в Украину. Теперь получаю в Кишиневе. Какой ужас…Ну и да: денежку в Польше теперь не оставляю за склады, приёмку итд.
Всё зависит от Konfederacja- бандформирование ляхов, которые полизывают рабсее. Как только их топчикам счета арестуют- сразу этот цирк и закончится.
+
+29
Exba
Exba
20 листопада 2023, 13:49
#
Откройте границы — и люди сами поедут в Польшу купят, что им нужно
+
0
Ivn
Ivn
20 листопада 2023, 15:03
#
Лол
+
+15
Кино Индустрия
Кино Индустрия
20 листопада 2023, 14:36
#
Поляки ***, поменял мнение о них. Страна потеряла половину экономики, люди гибнут каждый день, буквально идет борьба за выживание целого народа, а эти *** страдают, за копейку удавятся.
Я просто не представляю, если бы страны поменять местами, что бы украинци такое делали. Отдали бы последнюю копейку, но помогли. Сытый голодного не поймет. Не понимают и боли других.
Да и вообще, не удивлюсь если куплено россией. Дали на лапу, что на всю жизнь хватит, вот и отрабатывают.
+
0
mantis05
mantis05
20 листопада 2023, 14:59
#
Нет такой национальности, как поляк- есть такая профессия. Сказано ещё в 19ом веке, а как точно.
+
+59
Oligarh
Oligarh
20 листопада 2023, 15:14
#
«Я просто не представляю, если бы страны поменять местами, что бы украинци такое делали.»
ахахаха, делали бы тоже самое
свои неплохо в прошлом году зарабатывали на переселенцах
скажешь, что не все, многие помогали, ну так не все поляки перекрывают дороги, а только 15)
конечно удобно говорить что за всем стоит рф, но как-то странно наблюдать что власть польши не может решить этот вопрос)
+
0
mantis05
mantis05
20 листопада 2023, 21:02
#
Так то у***паны из фортеці Львів) там под вопросом, считают они себя украинцами, или нет
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