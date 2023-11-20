Заблоковані кордони: Польські перевізники не пускають в Україну бензовози та гуманітарну допомогу

Польські перевізники блокують переміщення в Україну бензовозів та вантажівок із гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. Цистерни з нафтопродуктами, газом та іншими небезпечними речовинами стоять на переповнених паркінгах та узбіччях доріг. Про це розповів представник перевізної компанії зі Львова, Тарас Світлик, інформує Укрінформ.

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Що відомо

За його словами, наразі 24 тенти (каркасні фури — ред.) та вісім цистерн із пальним очікують на пропуск на кордоні.

«Це більша частина всіх вантажівок підприємства. Пальне веземо транзитом з Литви. Вчора ми говорили із польською поліцією в Корчовій, вони розуміють небезпеку, бо там дуже перевантажений паркінг різною спецтехнікою із бензином, газом, різними небезпечними речовинами. Це може бути надзвичайна ситуація, якщо це вибухне. Польська поліція розуміє, але розводять руками і каже, що не має на це впливу ніякого», — зазначив представник перевізної компанії.

За його словами, великі нафтотрейдери в Україні мають запаси, тому брак пального українці зараз не відчують.

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«Проте, проїжджаючи по польській дорозі Т94, ми бачили велику кількість цистерн UPG, WOG, SOCAR. Їхні резерви теж можуть вичерпатися, адже ми не знаємо, скільки це ще триватиме», — додав Світлик.

Польські прикордонники на пунктах пропуску Корчова — Краківець та Гребенне — Рава Руська запевнили, що в першу чергу пропускають вогненебезпечні вантажівки, фури з продуктами, які швидко псуються, та гуманітарну допомогу для України, але українські водії стверджують, що це не так.

Зокрема, дві вантажівки з Івано-Франківська, які везуть гуманітарну допомогу із Нідерландів, прикордонники П П Корчова — Краківець відправили на «відстій» і записали в «живу» чергу. Вже четвертий день вони чекають, щоб відвезти у Кропивницький та Лубни медичне обладнання.

«Ми в лікарню веземо ліжка, інвалідні візки, медичне обладнання, матраци, ковдри, дезінфектори. Нам поліція сказала їхати поза чергою, а на самому пункті пропуску, сказали розвертатися, зареєструватися і шукати паркінг. А місць ніде немає. То ми знайшли біля Ярослава, аж за 40 кілометрів від кордону, і чекаємо», — розповів водій вантажівки Василь Бойко.

Нагадаємо

З 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин».