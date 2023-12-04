Доходи росії від нафти та газу знизяться вдвічі: що для цього зроблять США

Вашингтон прагне вдвічі скоротити доходи росії від нафти та газу до кінця цього десятиліття, — заявив високопоставлений американський дипломат, — для цього санкції збережуть «на довгі роки», пише Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

Грошей більше не буде

Джеффрі Пайєтт, помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів, заявив, що обмеження можливостей путіна фінансувати війну в Україні має гарантувати, що росія ніколи більше не зможе загрожувати своїм сусідам.

«Це те, чого нам доведеться дотримуватися протягом багатьох наступних років, доки путін наполягатиме», — сказав Пайєтт, який раніше працював послом США в Україні та Греції.

Росія продовжує експортувати великі обсяги нафти з початку війни. Проте, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що її експорт нафти і газу може впасти, щонайменше, на 40−50% до 2030 року, якщо західні санкції збережуться.

«Ми збираємося зробити все можливе, щоб втілити це в життя», — сказав Пайєтт. «Мета цих санкцій — змінити поведінку росії та гарантувати, що путін опиниться в невигідному становищі, коли б не було досягнуто якогось миру, щоб використати три чи чотири роки для переозброєння та підготовки своєї армії до третього етапу війни в Україні», — додав він.

Тіньовий флот піде «на дно»

Минулого року США очолили інші країни «Великої сімки», запровадивши обмеження цін на експорт російської нафти, покликане зберегти потоки сировини, але скоротити доходи рф. Згідно з правилами, країни, які не входять до G7, можуть продовжувати купувати російську сиру нафту, але мають платити менше $60 за барель, якщо вони хочуть використати західні судна або страховиків для полегшення торгівлі. Імпорт російської нафти до ЄС, США та інших країн «Великої сімки» здебільшого заборонений.

Хоча ці заходи спочатку призвели до різкого падіння цін на російську нафту, кремль з того часу створив нову мережу торгових компаній і судів, щоб обійти обмеження, що дозволяє йому продавати покупцям, переважно, в Індії та Китаї, за цінами, вищими за стелю.

Більшість цієї нафти перевозиться за допомогою «тіньового флоту» суден, чия непрозора власність ускладнює обмеження їхньої експлуатації санкціями. Однак, деякі з них, як і раніше, перевозяться західними судами, які мають західну страховку.

Пайєтт заявив, що США шукають «способи зробити цей тіньовий флот менш ефективним». На питання, чи підтримає Вашингтон заходи, спрямовані на те, щоб змусити західних страховиків вимагати більше інформації від вантажовідправників та проводити ретельнішу перевірку суден, що перевозять російську нафту, Пайєтт відповів: «Стежте за новинами».

Попри стійкість російського експорту нафти минулого року, Вашингтон стверджує, що санкції спричинили значні витрати для кремля, і що, посилюючи примусові заходи та посилюючи обмеження, вони можуть продовжувати завдавати шкоди російським доходам.

«Мої колеги у Казначействі, які керують цим, дуже уважно вивчають питання про те, як нам забезпечити подальшу ефективність цієї політики», — сказав він.

У жовтні Вашингтон запровадив цільові санкції щодо двох компаній за порушення цінового обмеження в рамках своїх перших примусових заходів, пов'язаних із правилами, що спонукало аналітиків та трейдерів прогнозувати шквал нових заходів проти окремих компаній та операторів.

У листопаді США також оголосили про санкції щодо російського проєкту з виробництва зрідженого природного газу, відомого як «Арктик СПГ 2», що стало першим прямим кроком проти здатності москви експортувати газ.

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Пайєтт сказав, що «обмежити майбутні доходи росії» так само важливо, як і завдати шкоди її нинішнім фінансам. «Це має величезні геополітичні наслідки, з погляду того, як кремль здатний поводитися на міжнародній арені, а також здатності росії використовувати свою енергію, як стратегічний актив, а також здатності кремля продовжувати реваншизм проти своїх сусідів».