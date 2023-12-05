Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною через «Ужгород-Вишнє-Нємецьке» припинено, вантажівки пропускають у звичайному режимі. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач 4 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».
Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною припинено
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Що відомо
«Блокада пункту пропуску зі Словаччиною припинена. Пропуск вантажівок через „Ужгород — Вишнє-Нємецьке“ здійснюється у звичайному режимі. Продовжуємо працювати зі словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестам», — написав він.
Також він наголосив, що «Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз».
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Про це за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісар Адіна Велян.
«Щоб всі ці новини відбулись, а транспортний безвіз був збережений та продовжений, ми з командою Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на чолі з Олександром Кубраковим проводимо багато непублічної роботи та комунікації з партнерами», — наголосив Деркач.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», на ранок, 4 грудня, на кордоні з Польщею у черзі стоять 2,5 тис. вантажівок. Водночас на одному з пунктів почали пропускати порожні фури.
Акція протесту польських перевізників розпочалась 6 листопада й буде тривати до 1 лютого або до виконання вимог активістів. До поляків пізніше приєднались й словацькі перевізники.
Головна вимога — скасування «транспортного безвізу» для українських далекобійників. На думку польських й словацьких перевізників, це надає перевагу українським колегам у боротьби за ринок.
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