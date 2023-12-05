Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною припинено

Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною через «Ужгород-Вишнє-Нємецьке» припинено, вантажівки пропускають у звичайному режимі. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач 4 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

«Блокада пункту пропуску зі Словаччиною припинена. Пропуск вантажівок через „Ужгород — Вишнє-Нємецьке“ здійснюється у звичайному режимі. Продовжуємо працювати зі словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестам», — написав він.

Також він наголосив, що «Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз».

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Про це за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісар Адіна Велян.

«Щоб всі ці новини відбулись, а транспортний безвіз був збережений та продовжений, ми з командою Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на чолі з Олександром Кубраковим проводимо багато непублічної роботи та комунікації з партнерами», — наголосив Деркач.

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