У черзі 2,5 тисячі вантажівок: що відбувається на кордоні з Польщею

На ранок, 4 грудня, на кордоні з Польщею у черзі стоять 2,5 тис вантажівок. Водночас на одному з пунктів почали пропускати порожні фури. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Ситуація на кордоні

На польському кордоні триває акція протесту польських перевізників, вони перекрили рух. Наразі у чергах на пропускних пунктах зібралось чимало вантажівок. За інформацією прикордонників, на пропускних пунктах зранку спостерігалась така ситуація:

«Ягодин» — 520 вантажівок

«Рава-Руська» — 880

«Краківець» -500

«Шегині» — 600

Крім того, триває і блокування словацького кордону. В бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 650 вантажівок. На кордоні з Угорщиною рух йде, але черги є. У бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 750 вантажівок.

ДПСУ також повідомило, що у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на українсько-польському кордоні на виїзд з України розпочато оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Оформлення вантажівок на кордоні / Фото: ДПСУ

Передісторія

Акція протесту польських перевізників розпочалась 6 листопада й буде тривати до 1 лютого або до виконання вимог активістів. До поляків пізніше приєднались й словацькі перевізники.

Головна вимога — відміна «транспортного безвізу» для українських далекобійників. На думку польських й словацьких перевізників, це надає перевагу українським колегам у боротьби за ринок.

Детально про причини перекриття кордону читайте тут: Україна та Польща почали домовлятись про розблокування кордону