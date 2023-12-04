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4 грудня 2023, 16:16

Заблоковані кордони: В чергах на кордоні зі Словаччини стоїть близько 650 вантажівок, з Угорщиною — 750

На напрямку пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке» (кордон зі Словаччиною) станом на ранок 4 грудня в чергах перебувало майже 650 вантажівок, навпроти пункту пропуску «Тиса» (кордон з Угорщиною) — близько 750 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, пише «Інтерфакс-Україна».

На напрямку пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке» (кордон зі Словаччиною) станом на ранок 4 грудня в чергах перебувало майже 650 вантажівок, навпроти пункту пропуску «Тиса» (кордон з Угорщиною) — близько 750 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, пише «Інтерфакс-Україна».►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниБлокування кордонів«Наприкінці минулого тижня Союз перевізників Словаччини знову розпочав акцію з блокування руху для вантажівок.
Фото:biz.censor.net

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Блокування кордонів

«Наприкінці минулого тижня Союз перевізників Словаччини знову розпочав акцію з блокування руху для вантажівок. Станом на ранок сьогодні в бік України на території Словаччини на цьому напрямку перебувало 650 вантажних транспортних засобів у чергах із можливістю перетнути кордон», — сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Речник зазначив, що учасники акції повідомляли про намір пропускати по чотири вантажівки на годину в напрямку України, а рух вантажівок з України не блокуватиметься, а також рух гуманітарних та інших важливих вантажів.

Читайте: У черзі 2,5 тисячі вантажівок: що відбувається на кордоні з Польщею

«Ми зараз фіксуємо зменшення, не критично, але зменшення вантажних транспортних засобів, які прибувають до ПП „Ужгород“, прямуючи зі Словаччини», — додав Демченко.

Також у Держприкордонслужбі фіксують збільшення вантажівок, які намагаються перетнути кордон з Угорщини в Україну.

«Це пов'язано з тим, що інші напрямки зараз заблоковані або рух через них ускладнений. Станом на ранок сьогодні навпроти ПП „Тиса“ (кордон з Угорщиною) у бік України в чергах перебувало десь 750 вантажівок», — розповів речник.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», на ранок, 4 грудня, на кордоні з Польщею у черзі стоять 2,5 тис. вантажівок. Водночас на одному з пунктів почали пропускати порожні фури.

Акція протесту польських перевізників розпочалась 6 листопада й буде тривати до 1 лютого або до виконання вимог активістів. До поляків пізніше приєднались й словацькі перевізники.

Головна вимога — скасування «транспортного безвізу» для українських далекобійників. На думку польських й словацьких перевізників, це надає перевагу українським колегам у боротьби за ринок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
4 грудня 2023, 16:25
#
Це просто повна задниця. Мені тачидило не можуть відремонтувати, бо запчастини не можуть привезти через тих довбойобів
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0
Lolik1837
Lolik1837
4 грудня 2023, 17:45
#
Пипец. У нас же , кроме продуктов , все привозное , импортное. Да и как теперь экспортировать то немногое , что у нас еще есть — металл и агропродукцию ?

Моря для нас закрыты. Осталось автотранспорт и ЖД, Ну по ЖД у нас другая проблема — разная ширина колеи и у нас просто мизерное количество вагонов такой колеи.
Остался только автотранспорт , который теперь прихлопнули.

С Россией и Белоруссией понятно, что отношения никакие, но мы как-то незаметно «погавкались» по разным причинам со всеми своими соседями- поляками, венграми , словаками . Остались одни румыны с которыми мы еще не «побили горшки» . Да и то — надолго ли?
+
+30
vt313
vt313
4 грудня 2023, 19:40
#
Это не мы погавкались, это русские их прикупили.
По жд, контейнеры унифицированы под все вагоны.
Есть еще вариант, — задействовать, например, немецких авто перевозчиков.

Варианты есть всегда, просто оказалось неожиданно.
Ну и на будущее запомнить.
+
0
Макс Пилипенко
Макс Пилипенко
5 грудня 2023, 7:39
#
Не надовго є казочки про європейську дружбу вистачило.
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