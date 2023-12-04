Заблоковані кордони: В чергах на кордоні зі Словаччини стоїть близько 650 вантажівок, з Угорщиною — 750

На напрямку пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Німецьке» (кордон зі Словаччиною) станом на ранок 4 грудня в чергах перебувало майже 650 вантажівок, навпроти пункту пропуску «Тиса» (кордон з Угорщиною) — близько 750 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, пише «Інтерфакс-Україна».

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Блокування кордонів

«Наприкінці минулого тижня Союз перевізників Словаччини знову розпочав акцію з блокування руху для вантажівок. Станом на ранок сьогодні в бік України на території Словаччини на цьому напрямку перебувало 650 вантажних транспортних засобів у чергах із можливістю перетнути кордон», — сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Речник зазначив, що учасники акції повідомляли про намір пропускати по чотири вантажівки на годину в напрямку України, а рух вантажівок з України не блокуватиметься, а також рух гуманітарних та інших важливих вантажів.

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«Ми зараз фіксуємо зменшення, не критично, але зменшення вантажних транспортних засобів, які прибувають до ПП „Ужгород“, прямуючи зі Словаччини», — додав Демченко.

Також у Держприкордонслужбі фіксують збільшення вантажівок, які намагаються перетнути кордон з Угорщини в Україну.

«Це пов'язано з тим, що інші напрямки зараз заблоковані або рух через них ускладнений. Станом на ранок сьогодні навпроти ПП „Тиса“ (кордон з Угорщиною) у бік України в чергах перебувало десь 750 вантажівок», — розповів речник.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», на ранок, 4 грудня, на кордоні з Польщею у черзі стоять 2,5 тис. вантажівок. Водночас на одному з пунктів почали пропускати порожні фури.

Акція протесту польських перевізників розпочалась 6 листопада й буде тривати до 1 лютого або до виконання вимог активістів. До поляків пізніше приєднались й словацькі перевізники.

Головна вимога — скасування «транспортного безвізу» для українських далекобійників. На думку польських й словацьких перевізників, це надає перевагу українським колегам у боротьби за ринок.