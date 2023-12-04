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4 грудня 2023, 20:00

Головне за понеділок: золото та біткоїн оновили максимуми

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Перша криптовалюта біткоїн досягла максимуму за півтора роки, піднявшись вище за $40 тисяч. На вечір 4 грудня вартість монети становила $41 тис. За останній місяць BTC піднявся на 18%. Експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони очікують продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїну досягне $63 000 навесні 2024 року.

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Джерело: Мінфін
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