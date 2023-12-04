Головне за понеділок: золото та біткоїн оновили максимуми

Перша криптовалюта біткоїн досягла максимуму за півтора роки, піднявшись вище за $40 тисяч. На вечір 4 грудня вартість монети становила $41 тис. За останній місяць BTC піднявся на 18%. Експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони очікують продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїну досягне $63 000 навесні 2024 року.

Ціни на золото б’ють рекорди

Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного рівня в $2110,8 за унцію в понеділок 4 грудня.

Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України — прем'єр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у понеділок, 4 грудня, що Польща знову вимагатиме відновлення дозволів, які обмежують транзит українських далекобійників через кордон.

Прогноз курсу долара та євро на 4−8 грудня: чи готовий НБУ зберегти коридор 36−36,6 грн/$

НБУ змінив свою тактику інтервенцій на міжбанку: він почав дозволяти курсу зростати, і лише після цього виходив на ринок із необхідним продажем долара. Це один із факторів, який впливатиме на курс.