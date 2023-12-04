Біткоїн-майнери за листопад залучили майже $1 мільярд інвестицій

Компанії, які займаються майнінгом біткоїнів у листопаді залучили майже $1 мільярд. Про це повідомляють аналітики крипторинку Messari у соцмережі Х.

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За даними фахівців, німецький майнер Northern Data отримав $600 млн на рефінансування боргів та закупку обладнання. Майнер Phoenix Group з ОАЕ отримав $370 млн під час IPO — первинного розміщення своїх акцій.

Для порівняння, 98 інших блокчейн-проєктів в листопаді сумарно залучили лише $750 млн.

Нагадаємо, що 4 грудня біткоїн досяг позначки у $42 тис, що є максимумом за останні 1,5 роки.

Раніше «Мінфін» писав, що експерти платформи Matrixport опублікували новий прогноз. Вони очікують продовження «бичачого ринку» і вважають, що ціна біткоїну досягне $63 000 навесні 2024 року.