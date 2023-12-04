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4 грудня 2023, 9:56

Ціна акцій Coinbase зросла втричі у 2023 році

Акції Coinbase зросли на 62%, що говорить про ейфорію, яка панує на Уолл-стріт, щодо найбільшої криптовалютної біржі США, незважаючи на звинувачення в шахрайстві глави нині ліквідованої біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда і «викриття»Binance Holdings Ltd.

Акції Coinbase зросли на 62%, що говорить про ейфорію, яка панує на Уолл-стріт, щодо найбільшої криптовалютної біржі США, незважаючи на звинувачення в шахрайстві глави нині ліквідованої біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда і «викриття» Binance Holdings Ltd.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо з акціямиВартість акцій компанії більш ніж потроїлася в 2023 році, а їхнє зростання в листопаді вплинуло на загальноринкове ралі, додавши ще $12 млрд ринкової вартості Coinbase.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що з акціями

Вартість акцій компанії більш ніж потроїлася в 2023 році, а їхнє зростання в листопаді вплинуло на загальноринкове ралі, додавши ще $12 млрд ринкової вартості Coinbase. Акції перевищили позначку $120 за штуку, вони торгуються значно вище за середню цільову ціну аналітиків $84.

На думку експертів, Coinbase сьогодні знаходиться в кращому становищі, ніж будь-яка інша публічна компанія, переживши струс у 2022 та 2023 роках і вийшовши з неї сильніше.

Зростанню акцій Coinbase сприяв загальний ясний настрій на ринку, юридичні позови конкурентів і потенційне схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США біткоін-ETF, що котируються в США.

Читайте: Біткоїн вперше за півтора року пробив позначку $41 000

При цьому 2023 року також виріс біткоїн — майже на 130%. Все це не може не створювати оптимістичного настрою у трейдерів, особливо після того, як компанія повідомляла про збитки 7 кварталів поспіль.

Інвестори, які зробили ставки проти акцій Coinbase, навпаки, зазнали збитків у розмірі $1,3 млрд лише за останні 30 днів.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у червні Акції Coinbase Global — материнської компанії криптобіржі Coinbase — обвалилися майже на 21% до $46,45 за акцію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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