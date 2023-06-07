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7 червня 2023, 9:33 Читать на русском

Акції Coinbase впали на 21% на новині про позов SEC проти криптобіржі

Акції Coinbase Global — материнської компанії криптобіржі Coinbase — обвалилися майже на 21% на відкритті торгів у вівторок, 6 червня, до $46,45 за акцію, свідчать дані торгів біржі NASDAQ.

Акції Coinbase Global — материнської компанії криптобіржі Coinbase — обвалилися майже на 21% на відкритті торгів у вівторок, 6 червня, до $46,45 за акцію, свідчать дані торгів біржі NASDAQ.
Фото: coinbase.com

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Позов проти Coinbase

Різке падіння почалося на премаркеті після того, як стало відомо, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Coinbase через порушення правил біржі, пише Bloomberg.

У своїй скарзі регулятор повідомив, що Coinbase дозволяла своїм користувачам торгувати численними криптовалютними токенами, які були незареєстрованими цінними паперами, що є порушенням правил майданчика.

Coinbase ніколи не реєструвалася як брокер, національна біржа цінних паперів або клірингове агентство, ухиляючись від схеми розкриття інформації для ринків цінних паперів, і як мінімум з 2019 року працювала як незареєстрований брокер.

Читайте: Слідом за Binance SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase

«Ми звинувачуємо Coinbase у тому, що вона незаконно пропонувала функції біржі, брокера-дилера та клірингового центру, незважаючи на те, що підпадає під дію законів про цінні папери», — процитував Bloomberg заяву голови SEC Гері Генслера.

SEC домагається винесення судом рішення, яке зобов'язує Coinbase дотримуватися законів про цінні папери та повернути частину прибутку, який, на думку агентства, був отриманий незаконно.

Нагадаємо

Напередодні SEC також подала до суду у Вашингтоні позов до найбільшої у світі криптобіржі Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами.

Із судового документу випливає, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить бренд біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами у лютому.

Читайте також: SEC подала до суду на криптобіржу Binance та її голову

Зокрема, у повідомленні регулятора стверджується, що компанія та її засновник брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Комісія звинувачує майданчик у створенні незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, а також спотворенні інформації про контроль та нагляд за Binance.US та участь у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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