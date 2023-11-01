Запаси природного газу в українських сховищах сягнули вже 16,02 млрд кубометрів, що на 1,3 млрд кубометрів більше, ніж прогнозувалося. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Запаси газу в українських сховищах перевищили прогнози
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«Запаси природного газу у підземних сховищах сягнули вже 16,02 млрд кубометрів. Це на 1,3 млрд більше, ніж планувалося згідно з прогнозним балансом Кабінету міністрів на 1 листопада 2023 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що запасів газу достатньо для проходження опалювального сезону.
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Нагадаємо
Раніше уряд ставив задачу до початку опалювального сезону накопичити в сховищах 14,7 млрд кубометрів газу.
«Мінфін» писав, що запаси газу в підземних сховищах Європи досягли історичного максимуму.
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