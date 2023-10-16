Запаси газу в підземних сховищах Європи досягли історичного максимуму

Підземні газові сховища Європи заповнені на 97,9% станом на 14 жовтня, і це рекордне значення за всю історію ведення відповідної статистики. Про це повідомляє профільне видання ExPro з посиланням на дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

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Скільки газу у сховищах

Наразі у європейських ПСГ зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, тоді як максимальні потужності сховищ — близько 107,4 млрд куб.

Протягом вересня до сховищ було закачано всього 3,2 млрд кубометрів газу, що на 62% менше, ніж минулого року за цей період. Таке зниження темпів закачування газу відбулося через тривалі технічні обслуговування в Норвегії, через які значні обсяги газу для експорту в Європу були недоступні.

Вже в жовтні постачання газу з Норвегії відновилося і за перші 14 днів до сховищ було закачано понад 2,1 млрд кубометрів.

У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада, а сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалося 100,9 млрд кубометрів газу.

Попри рекордно високі запаси газу в Європі, а також достатні вільні потужності для закачування до українських ПСГ, іноземні компанії у жовтні скоротили обсяги закачування газу до України, уточнюють у виданні. Це насамперед пов'язано із високими цінами на газ у Європі.