«Нафтогаз України» припинить постачать російський газ в Європу до кінця 2024 року. Саме тоді закінчується терміну дії контракту з російським «Газпромом». Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю «Радіо Свобода».
У Нафтогазі розповіли, коли припинять постачати російський газ до Європи
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Що відомо
За його словами, Україна вже готова припинити транзит російського газу. Зокрема, і через те, що росія не виконує умови контракту.
«Газпром не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС „Сохранівка“ (знаходиться в окупованій зоні), тому „Нафтогаз“ недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит, — ред.), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти „Газпрому“ для виконання своїх зобов'язань», — пояснив Чернишов.
За його словами, Україна продовжує транзит газу з росії для підтримки партнерів з ЄС.
«Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими», — додав він.
Чернишов зазначив, що Україна припинить транзит російського газу до кінця 2024 року, коли закінчиться діюча угода з рф.
Як сказав голова «Нафтогазу», країни ЄС збираються відмовити від російського газу до 2027 року, тому не наполягають на продовженні українського транзиту.
Нагадаємо
Попри повномасштабну з росією, Україна транспортує російський газ до Європи. Блакитне паливо з рф йде до Австрії, Словаччини, Італії, Угорщини та деяких інших країн ЄС.
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Коментарі - 5
А так самі визначили строки, підготувались і відмовились. Не чекаючи кроків росії. Цілком очевидно, що якщо ми хоч трохи будемо покладатись на транзит — росія неодмінно цим скористається для шантажу та маніпуляцій.
І платять нам за транзит не $3 млрд, а близько $1 млрд. І то, невідомо, чи платять. Але від цих грошей треба відняти витрати на підтримку інфраструктури та технологічний газ. Тож, реального прибутку там ще менше.
Ну і всі ми знаємо, у що нам виливаються гроші від росії. Ті декілька сот мільйонів явно того не варті. І ваш комент яскравий приклад — купа маніпуляцій на тому, яка росія незамінна.
Если у вас нет собаки, то её не отравит сосед. И с другом не будет драки, Если у вас друга нет.
:-D