У Нафтогазі розповіли, коли припинять постачати російський газ до Європи

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

30 жовтня 2023, 9:16 Читать на русском

У Нафтогазі розповіли, коли припинять постачати російський газ до Європи

«Нафтогаз України» припинить постачать російський газ в Європу до кінця 2024 року. Саме тоді закінчується терміну дії контракту з російським «Газпромом». Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Нафтогаз України» припинить постачать російський газ в Європу до кінця 2024 року.
Фото: rbc.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За його словами, Україна вже готова припинити транзит російського газу. Зокрема, і через те, що росія не виконує умови контракту.

«Газпром не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС „Сохранівка“ (знаходиться в окупованій зоні), тому „Нафтогаз“ недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит, — ред.), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти „Газпрому“ для виконання своїх зобов'язань», — пояснив Чернишов.

За його словами, Україна продовжує транзит газу з росії для підтримки партнерів з ЄС.

«Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими», — додав він.

Чернишов зазначив, що Україна припинить транзит російського газу до кінця 2024 року, коли закінчиться діюча угода з рф.

Як сказав голова «Нафтогазу», країни ЄС збираються відмовити від російського газу до 2027 року, тому не наполягають на продовженні українського транзиту.

Нагадаємо

Попри повномасштабну з росією, Україна транспортує російський газ до Європи. Блакитне паливо з рф йде до Австрії, Словаччини, Італії, Угорщини та деяких інших країн ЄС.

Запрошуємо на найбільшу конференцію стосовно інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

Приєднуйся до нас за цим посиланням!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
BIlE
BIlE
30 жовтня 2023, 9:28
#
А в якому році планують закінчити співпрацю з Тишлаком?
+
0
neverice
neverice
30 жовтня 2023, 9:30
#
Мінус ще один потенційний важіль впливу на нас та елемент залежності. Буде працювати ГТС чи не буде. Буде реверс, чи не буде. Буде транзит чи не буде. Замерзнемо чи не замерзнемо.
А так самі визначили строки, підготувались і відмовились. Не чекаючи кроків росії. Цілком очевидно, що якщо ми хоч трохи будемо покладатись на транзит — росія неодмінно цим скористається для шантажу та маніпуляцій.
+
0
Rubi0
Rubi0
30 жовтня 2023, 12:34
#
Если б было желание его прекратить то сделали бы это уже давно, да и северные потоки никто б не взрывал, его мощностей с головой сейчас хватило бы поставлять 40 млрд идущих через Украину в те страны которые еще не отказались по тем или иным причинам. Те же США и ЕС будут против прекращения транзита, бо минус 3 млрд за транзит в бюджет Украины это плюс 3 млрд ихних расходов, которые надо еще протащить через сенат когресс или европарламент
+
0
neverice
neverice
30 жовтня 2023, 13:30
#
Саме тому, що ЄС був проти, ніхто транзит не зупиняв зараз. І не зупинили минулого року. Ви ж самі в своєму коменті написали і питання, і відповідь. Раніше країни ЄС не були готові. Тепер готові.
І платять нам за транзит не $3 млрд, а близько $1 млрд. І то, невідомо, чи платять. Але від цих грошей треба відняти витрати на підтримку інфраструктури та технологічний газ. Тож, реального прибутку там ще менше.
Ну і всі ми знаємо, у що нам виливаються гроші від росії. Ті декілька сот мільйонів явно того не варті. І ваш комент яскравий приклад — купа маніпуляцій на тому, яка росія незамінна.
+
0
shabash
shabash
30 жовтня 2023, 12:47
#
Мінус ще один потенційний важіль впливу на нас та елемент залежності

Если у вас нет собаки, то её не отравит сосед. И с другом не будет драки, Если у вас друга нет.


:-D
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами