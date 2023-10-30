У Нафтогазі розповіли, коли припинять постачати російський газ до Європи

Що відомо

За його словами, Україна вже готова припинити транзит російського газу. Зокрема, і через те, що росія не виконує умови контракту.

«Газпром не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС „Сохранівка“ (знаходиться в окупованій зоні), тому „Нафтогаз“ недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит, — ред.), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти „Газпрому“ для виконання своїх зобов'язань», — пояснив Чернишов.

За його словами, Україна продовжує транзит газу з росії для підтримки партнерів з ЄС.

«Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими», — додав він.

Чернишов зазначив, що Україна припинить транзит російського газу до кінця 2024 року, коли закінчиться діюча угода з рф.

Як сказав голова «Нафтогазу», країни ЄС збираються відмовити від російського газу до 2027 року, тому не наполягають на продовженні українського транзиту.

Нагадаємо

Попри повномасштабну з росією, Україна транспортує російський газ до Європи. Блакитне паливо з рф йде до Австрії, Словаччини, Італії, Угорщини та деяких інших країн ЄС.