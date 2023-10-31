80 криптогаманців втратили $4,4 млн і приплив у криптопродукти: що нового на ринку

До криптопродуктів надійшли рекордні з липня 2022 року $326 млн.

Приплив у криптовалютні інвестиційні продукти з 21 по 27 жовтня становив $326 млн — максимум із липня 2022 року. Такі розрахунки привели до CoinShares.

Аналітики пояснили ситуацію зростаючим оптимізмом щодо перспектив схвалення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) спотового біткоін-ETF.

Позитивна тенденція тривала п'ятий тиждень поспіль. З початку жовтня інвестори направили до криптопродуктів $484 млн.

Загальний обсяг активів під управлінням сягнув $37,8 млрд — максимум із травня 2022 року.

90% сумарних приток ($296,3 млн) припали на пов'язані з біткоїнами продукти (попереднього тижня — $55,3 млн). З початку року показник сягнув $613 млн.

«Щотижневе значення за величиною виявилося лише 21 за історію спостережень. Це свідчить про збереження стриманості серед інвесторів», — зазначили фахівці.

У структури, які дозволяють відкривати шорт по першій криптовалюті, клієнти компаній, що управляють, вклали $15,4 млн ($1,7 млн тижнем раніше).

Знов виділилися інструменти на основі Solana — $23,9 млн проти $15,5 млн тижнем раніше. З початку року інвестори збільшили позиції на $98 млн.

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Побоювання, що зберігаються з приводу Ethereum, призвели до подальшого відтоку коштів із пов'язаних з нею продуктів у розмірі $6 млн (у попередній звітний період також — $7,4 млн).

Великий банк Таїланду Kasikorn Bank купив місцеву криптобіржу

Другий за активами в Таїланді Kasikorn Bank (KBank) придбав 97% частку в материнській компанії оператора місцевої криптобіржі Satang. Про це повідомляє Siam Blockchain.

Угода пройшла через дочірню фірму Unita Capital. Сума становила 3,7 млрд THB ($102,8 млн).

Satang запустили у 2017 році. Її клієнтами стали понад 1 млн людей.

Після поглинання біржу перейменують Orbix. З організації виділять Orbix Custodian (кастодіана), Orbix Invest (керуючого фондом цифрових активів) та Orbix Technology (розробника).

Установа розраховує зайняти 20% ринку цифрових активів у Таїланді до 2024 року.

«KBank активізує свої зусилля у секторі криптовалют. Банк зацікавлений у пропозиції повного спектра послуг, дозволених у Таїланді», — заявив у розмові з CoinDesk співзасновник FWX.finance та інвестор у KBank Удомсак Раквонгван.

За його словами, установа отримала дозвіл на роботу криптобіржі і «активно домагається отримання ліцензій, що залишилися».

Обсяг торгів USDT з початку 2023 року в Бразилії становив $54,5 мільярда

У Бразилії швидко зростають обсяги торгів стейблкоїнами. Особливо виділяється USDT, оборот якого, починаючи з 2019 року, досяг позначки 271 млрд бразильських реалів ($54,5 млрд). Про це повідомляє місцевий Департамент федеральних прибутків (RFB).

Відомство проводить щомісячний аналіз ринку криптовалют із 2019 року. За даними, обсяг торгів USDT майже вдвічі перевищує оборот біткоїна за аналогічний період. Показник біткоїна перевищив 151 млрд бразильських реалів ($30 млрд).

Ринок стейблкоїнів стрімко зростає останні три роки у Бразилії. За минулі місяці 2023 року на них припадає понад 80% від усіх транзакцій цифрових валют, заявили в RFB.

У липні 2022 р. оборот USDT випередив показники біткоїна і з того часу утримує першість. Сталося це у розпал криптозими, коли збанкрутували великі гравці в особі Voyager Capital та Three Arrows Capital.

Звіт демонструє, що найбільший попит мають такі криптоактиви, як USDT, USDC і BRZ. Остання прив'язана до курсу бразильського реала.

RFB активно відстежує операції над ринком криптовалют. Департамент використовує штучний інтелект та технології мережевого аналізу.

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Минулого року президент Бразилії також підписав закон, який регулює криптоіндустрію. Це дозволило визнати цифрові активи інвестиційним документом.

80 криптогаманців втратили $4,4 мільйона через витік даних менеджера паролів LastPass

За одну добу щонайменше 25 людей втратили криптовалюти на суму $4,4 млн із 80 гаманців. Те, що сталося, стало наслідком витоку даних з менеджера паролів LastPass у грудні 2022 року.

Експерт під ніком ZachXBT повідомив, що спільно з розробницею MetaMask Тейлор Монахан відстежує рух коштів з адрес, скомпрометованих 25 жовтня.

«Більшість жертв є давніми користувачами LastPass та/або підтверджують, що зберігали свої ключі або сід-фрази в сервісі», — зазначила Монахан у звіті на Chainabuse.

Раніше LastPass підтвердили, що зловмисникам вдалося отримати доступ до зашифрованих даних сховища паролів. Розробники запевнили, що інформація залишається конфіденційною завдяки архітектурі нульового розголошення.