Дев’ять ознак того, що ви обрали правильний криптообмінник

Криптообмінники — найпростіший спосіб придбання біткоїну чи інших криптовалют. Серед їхніх переваг: зручність використання та швидкість транзакцій. Водночас, не всі компанії здатні надавати справді якісний та надійний сервіс. Разом із компанією 1654.exchange «Мінфін» розбирався, на які ознаки варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що ви обрали саме той обмінник , який вам потрібен.

Що таке криптообмінник

Криптообмінники — це сервіси, які забезпечують обмін фіатних грошей на криптовалюти, або ж дозволяють обмінювати різні криптовалюти. Принцип роботи таких компаній простий. Якщо торгівля відбувається онлайн, клієнт вказує, який актив хоче придбати, і номер гаманця для його зарахування. Після цього він переказує свої кошти та отримує придбані.

Основна відмінність обмінників від криптобірж полягає в тому, що вони не забезпечують зберігання криптовалюти своїх клієнтів. Користувач самостійно відкриває рахунок там, де йому зручно, і отримує на нього кошти. Такий спосіб зберігання активів вважається надійнішим, оскільки до гаманця не має доступу ніхто, крім його власника.

Крім цього, обмінники, зазвичай, значно простіші у використанні, оскільки не обтяжені функціоналом, в якому легко заплутатися. Ключовий дохід криптобірж полягає в активній торгівлі клієнтів — коли ті часто купують та продають монети. Для того, щоб підштовхнути до такої торгівлі, біржі часто пропонують ризиковану торгівлю в кредит. В обмінниках таких функцій немає, адже вони зосереджені на окремих операціях.

Через біржу складніше купити активи через вимогу обов'язкової реєстрації, часто з наданням копій документів. Натомість, на криптообмінниках реєстрація є простішою, а інколи операцію можна провести і без неї.

Останнім часом популярність криптообмінників зросла через декілька факторів. Зокрема, запроваджені Нацбанком обмеження фактично унеможливили купівлю чи продаж криптовалюти через біржі. Крім цього, гучне банкрутство біржі FTX продемонструвало ризики збереження крипти у компаній, які мають доступ до активів клієнтів.

Під час повномасштабної війни популярність криптовалют в Україні зростає. Якщо раніше вони сприймались, переважно як інструмент для збагачення, а інвестори очікували на їх подорожчання, то зараз особливе значення має легкість переказів, в тому числі і за кордон, а також надійність збереження коштів. Блокчейн, на якому зберігається критовалюта, практично неможливо зламати.

За нинішніх умов кількість українців, які використовують послуги криптообмінників, зростає, але варто знати, як не помилитись із вибором сервісу.

Як обрати криптообмінник

Зручність

Зазвичай, криптообмінники мають досить простий функціонал. Це може бути буквально декілька віконець на головній сторінці сайту, де можна обрати активи на купівлю та продаж, перевірити вартість операції та підтвердити її.

Інші функції їх клієнтам рідко потрібні. Водночас, якщо сайт обмінника заплутаний, на ньому складно знайти потрібну інформацію чи зрозуміти, як він працює, — це має насторожувати. З одного боку, навіть якщо сервіс не має злого умислу, клієнт може сам не розібратись у всіх особливостях та зробити помилкову операцію. Скасувати ж її не вдасться, адже блокчейн у принципі цього не передбачає. Крім цього, складність і заплутаність сервісу можуть свідчити про те, що обмінник намагається приховати якусь інформацію або нав’язати додаткові послуги.

Як може виглядати сайт криптообмінника — поглянемо на прикладі сервіса 1654.exchange.







Перше, що відразу баче користувач на порталі — перелік активів для продажу і придбання. Обравши потрібні, клієнт відразу може провести операцію.

Комісії

Криптобмінники встановлюють курс купівлі і продажу криптовалют подібно до традиційних валютних обмінників: купують дешевше, продають дорожче. Крім цього, може бути додаткова комісія за проведення операції.

Перед тим, як провести операцію, клієнту варто перевірити, скільки він отримає потрібної криптовалюти. Крім цього, щоб не переплачувати, варто перевірити курси на інших обмінниках, а також на сервісах, які відслідковують вартість крипти, хоча самі нею не торгують, на кшталт Coinmarketcap чи Investing.

Для прикладу: 1654.exchange вказує не лише курс, за яким буде проведена операція, але й суму переказу з урахуванням вартості блокчейну. Якщо ж сервіс не надає такі дані, це привід замислитись, чи не приховує він додаткові платежі.





Репутація

Для того, щоб не натрапити на шахраїв чи просто обмінник, який не здатен забезпечити якісну роботу, варто перевірити, як довго він на ринку та яка в нього репутація. Для цього можна скористатись сервісами, які складають рейтинги таких сервісів та збирають інформацію про них, наприклад, obmify.com чи bestchange.com.

Також варто ознайомитись з репутацією обмінника на сервісах відгуків. Що пишуть про компанію клієнти можна дізнатись, зокрема, на trustpilot.com чи mywot.com.

Вибір криптовалют

Найпопулярніші криптовалюти, які купують українці, — це біткоїн та ефіріум, також попитом користується стейблкоїн USDT. Придбати їх можна у більшості обмінників.

Водночас, якщо користувача цікавить широкий перелік альткоїнів — його може запропонувати далеко не кожен сервіс, і відповідний майданчик ще треба пошукати. Низка криптовалют мають значно кращий потенціал зростання, ніж вже звичні монети, хоча і ризики з ними вищі.

Варіанти придбання

Криптообмінники можуть проводити операції онлайн, через свій сайт або офлайн — за готівку. Обираючи компанію, клієнту варто розуміти, який саме варіант йому потрібен, адже далеко не кожен сервіс передбачає обидві можливості.

Є і виключення. Так, в 1654.exchange можна провести операцію як дистанційно, так і в офісі компанії. Сервіс підтримує перекази як із карток українських банків, так і перекази на них після продажу криптовалюти, незважаючи на обмеження цих процесів на біржах. Водночас, компанія має свої офіси у всіх обласних центрах Україна, а забрати готівку після переказу можна у абсолютній більшості країн світу.

Резерв валют

Подібно до того, як валютні обмінники тримають певну кількість готівки в резерві, так і криптовалютні сервіси мають монети у запасі для проведення операції. Якщо клієнт планує придбати біткоїн на декілька сотень доларів, то ймовірність, що достатньої кількості крипти на сервісі не виявиться, вкрай мала. Однак, коли мова йде про значні суми — така ситуація є реальною.

«Цілком можливо, що сервіс відмовить клієнту у виконанні заявки через відсутність необхідного обсягу активу. Зазвичай, це характерно для сервісів, які займають дуже маленьку частку ринку, або чия спеціалізація полягає в роботі з дрібними транзакціями, але з дуже високою комісією», — пояснюють у 1654.exchange.

Як зазначають у компанії, у них така ситуація неможлива, оскільки є низка механізмів для залучення ліквідності в будь-якому обсязі, зокрема, через сервіси-партнери.

Безпека

Купуючи криптовалюту, завжди є ризик натрапити на шахраїв, тому варто впевнитися не тільки в тому, що обраний сервіс надійний, але й що ви дійсно звернулися саме до його представників.

Фішингові або фейкові шахрайські сайти практично не зустрічаються у сфері обмінників, адже зробити та підтримувати їх досить дорого. Значно більший ризик створюють підробні акаунти в телеграм або інших соціальних мережах. Щоб уникнути загрози, через них обмінник краще не шукати.

«Шахраї мімікрують під наш сервіс із метою заволодіти грошима клієнтів, недосвідченому користувачеві відрізнити оригінал від фейку практично неможливо. Тому робити заявки на обмін необхідно виключно на офіційному сайті», — пояснюють в 1654.exchange.

Якщо ж клієнт все ж проводить обмін через телеграм, краще попросити офіційне підтвердження через онлайн-чат на сайті або електронну пошту сервісу.

Активність у соцмережах

Значення активності криптообмінника в соціальних мережах полягає далеко не лише в тому, що клієнти можуть отримувати корисну інформацію. Це свідчить про те, що сервіс готовий інвестувати у свій розвиток і не планує зникнути, заробивши на 1−2 операціях. Інформаційна активність — це завжди про залучення аудиторії на тривалий термін.

Наприклад, 1654.exchange розвиває свій телеграм-канал, в якому публікує свіжі новини крипторинку та актуальні курси обміну криптовалют. Завдяки цьому клієнт може легко порівняти вартість активів на різних платформах і обрати вигіднішу ціну. Сервіс присутній і в instagram, де також є яскравий та корисний для підписників контент.

Підтримка

У клієнтів можуть виникати різноманітні запитання щодо особливостей купівлі крипти, уточнення даних тощо. Щоб уникати подібних проблем, варто звертатись до обмінників, у яких є україномовна служба підтримки. Наприклад, із працівниками 1654.exchange можна зв’язатися зручним способом — як в онлайн-чаті, так і в телеграмі, чи через електронну пошту. За потреби можна приїхати і до офісу.

Різні клієнти мають відмінні потреби під час придбання криптовалюти. Тому, враховуючи це і розуміючи, як біржа може їх задовольнити, можна підібрати сервіс, який буде зручний саме вам.