Криптообмінники та безпека: що потрібно знати

В Україні зростає популярність криптообмінників, які дають змогу швидко та зручно продати або купити потрібну валюту. Але, обираючи такий сервіс, треба бути уважним. По-перше, фінансові послуги завжди приваблювали увагу шахраїв. По-друге, не кожна компанія здатна забезпечити якісні і, головне, безпечні послуги. Разом із криптообмінником СodeChange.cc ми розкажемо, як обрати надійний сервіс, яким можна користуватись без побоювань.

За час війни популярність крипти в Україні вийшла на новий рівень. За даними ресурсу Chainanalysis, у поточному, 2023, році країна посідає п‘яте місце у рейтингу впровадження криптовалюти, поступаючись лише США, В‘єтнаму, Нігерії та Індії. І це цілком природне явище. Якщо раніше цифровими валютами українці, здебільшого, цікавилися лише як інвестори, просто купуючи монети та очікуючи на їх значне подорожчання, то сьогодні багатьох приваблює також легкість та швидкість переказів, які надає крипта. В тому числі переказів за кордон. Зараз це дуже актуально, адже розв’язана росією війна розділила мільйони родин. Логічно, що популярність криптообмінників стрімко зростає.

Що таке криптообмінники

Криптообмінники — це сервіси, за допомогою яких можна обміняти на крипту звичайні фіатні гроші, а також робити обмін різних криптовалют між собою. Працює це максимально просто: клієнт обирає актив, який хоче придбати, і номер гаманця для його зарахування. Далі він сплачує вартість обміну, а також невеличку комісію сервісу за проведення операції, і після цього отримує придбану валюту.

Варто відзначити, що такий функціонал є і у криптовалютних бірж, але ці майданчики створені для іншого — активної торгівлі цифровими валютами. По суті, це аналогічна фондовій біржі торгова платформа з тією різницею, що спеціалізується вона на операціях із криптовалютами. Там є можливість торгувати із залученням кредитних коштів, партнерські програми, пули для майнінгу та багато іншого. Обмін — лише частина її можливостей. І використовувати біржі суто для обміну — все одно, що забивати цвяхи мікроскопом, — можна, але недоцільно. Не кажучи про те, що це не зовсім зручно, адже біржі обтяжені зайвими опціями. Криптообмінники мають лише одну функцію — обмін. Тут все просто і зрозуміло. І саме це зараз потрібно багатьом людям. Тому аудиторія їх користувачів постійно зростає. Однак, тут є певні ризики. Особливо, якщо ви вперше стикаєтесь з цифровими валютами.

Ризики

Крадіжка коштів

Втрата грошей — проблема, з якою можна зіткнутися, натрапивши на «сірий» обмінник або ж на шахраїв. Купуючи крипту, клієнт вводить номер своєї картки, криптогаманця, та переводить фіатні гроші на вказану сервісом банківську картку. Якщо сервіс неперевірений, то далі може просто нічого не відбутися. Валюту замість наданих коштів клієнт не отримує, а у «обмінника» залишаються його персональні дані: номер картки, телефону, електронна пошта. Неперевірені платформи можуть надсилати безпідставні KYC-запити (Know Your Customer — «знай свого клієнта») на отримання даних для ідентифікації контрагентів.

Залучення до схем відмивання коштів

Криптовалюта, як і традиційні гроші, може бути «чистою» та «брудною». Остання — та, що була задіяна в операціях, пов'язаних із злочинною діяльністю: фінансування тероризму, продаж наркотиків, була отримана внаслідок хакерських атак та інших протизаконних дій. Для розуміння масштабів цього явища: за даними Chainalysis, у 2021 році обсяг злочинних операцій із криптовалютою був еквівалентний $14 млрд. Дотичними до протизаконних операцій могли бути близько 46% цифрових активів у світі.

На крипті не написано, чи «чиста» вона, і самостійно користувач дізнатися її історію не зможе. Проте, це можуть зробити професійні платформи. І, купивши «брудні» монети через неперевірений сервіс, надалі клієнт навряд зможе продати їх за актуальним курсом (або продати взагалі).

Ризик придбати такі монети може бути на обмінниках, які не дотримуються стандартів AML (Anti-Money Laundering). Це набір заходів, що вживаються гравцями фінансового ринку (у тому числі в криптовалютного), для виявлення та запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Шахраї виявляють такі платформи та конвертують кошти через них, перекладаючи відповідальність на обмінники та їх клієнтів.

Обман на курсах

Краще утриматись від послуг сервісів, які пропонують курси валют, що суттєво відрізняються від ринкових. Чимало неперевірених обмінників не нехтують тим, що свідомо відправляють хибні дані сайтам, які моніторять курси на різних платформах, заради того, щоб вийти в топперелік ресурсів із кращими курсами за найпопулярнішими валютними парами. Але коли людина переходить на сайт сервісу, то реальний курс може вже бути менш вигідним.

Також існують шахрайські схеми, куди жертв заманюють занадто привабливими курсами. Наприклад, спочатку злодії відправляють людину на реальний обмінник і пропонують купити там криптовалюту за ринковою ціною. Потім ведуть на власний сайт, де курс обміну крипта/гривня (або інша валюта) є значно вигіднішим за ринковий.

Наприклад, ринкова вартість Ethereum становить $1 600, а на фейковому обміннику — $1 650. Людина купує 10 монет на перевіреній платформі, а потім йде продавати їх на фейкову, сподіваючись швидко розбагатіти на $500. Монети відправлені, але, натомість, жертва нічого не отримує.

Перед тим, як вперше купляти або обмінювати валюти через певну платформу, варто перевірити курси на інших обмінниках, а також на сервісах, які просто відслідковують вартість криптовалют (наприклад, Coinmarketcap чи Investing).

Як обрати безпечний сервіс

Репутація та відгуки

Перше, що треба зробити, щоб не натрапити на шахраїв або обмінник, який не здатен забезпечити якісну роботу — перевірити його репутацію та почитати відгуки користувачів. Існують ресурси, які складають рейтинги криптообмінників та збирають про них інформацію. Наприклад, obmify.com чи bestchange.com.

Є також сервіси відгуків, де користувачі обмінників діляться своїми враженнями від співпраці. Це, зокрема, mywot.com та trustpilot.com. Так, в мережі існують замовні відгуки, коли компанії нахвалюють самі себе або платять за це іншим, і на це також варто зважати. Однак, якщо відгуків багато і майже всі вони позитивні, то сервіс дійсно вартий уваги.

Ось, наприклад, як виглядає рейтинг обмінника СodeChange.cc на trustpilot.com:

Безпечне з‘єднання

Це фактор, на який треба зважати, користуючись онлайн будь-яким фінансовим сервісом. Слідкуйте за тим, щоб сайт використовував безпечний протокол з‘єднання HTTPS, про що свідчить знак замочку в адресному рядку браузера:

Відкрита статистика

Зазвичай, перевірені обмінники не приховують статистику щодо своїх оборотів та кількості ордерів. Ось як ця інформація виглядає на сайті СodeChange.cc:

Ринкові курси та неприхована комісія

Щоб створити безпечний і надійний сервіс, потрібно вкласти чимало ресурсів. Тому цілком нормально, що обмінники стягують за свої послуги комісію. Але її розмір має бути відкритою інформацією для користувача. Як і курси, за якими проводиться обмін.

Краще обирати сервіс, який має на своєму сайті простий та зрозумілий калькулятор обміну. Наприклад, на сайті СodeChange.cc можа вказати валюту, за яку ви хочете провести операцію, та актив, який плануєте купити. Після цього відобразиться курс та сума, яку ви отримаєте з урахуванням всіх комісій. В тому числі враховується комісія мережі, на яку обмінник не впливає, але уникнути якої неможливо:

Якщо сервіс не надає такі дані — це привід задуматись. Можливо, так він намагається приховати невигідні курси або додаткові платежі.

Чіткі правила роботи сервісу та дотримання стандартів AML

Кожен сервіс, який дорожить своєю репутацією, чітко визначає правила, за якими працює, та відкрито їх декларує. Особливо тут варто звернути увагу на дотримання стандартів AML. Наприклад, на сайті СodeChange.cc вказано, що платформа залишає за собою право відмовити в обслуговуванні або призупинити рахунок, якщо в неї з’являться підозри щодо шахрайства.

Безпечніше мати справу з обмінником, який перевірятиме адреси гаманців всіх клієнтів, які здійснюють операції, на предмет причетності до злочинних дій. Це суттєво ускладнює життя шахраям, а сумлінні клієнти можуть бути впевнені в тому, що не придбають «брудні» монети та не будуть залучені до їх відмивання.

Завдяки сучасним технологіям обмін криптовалют відбувається досить просто, а краще розуміння процесів дозволяє уникнути всіх потенційних труднощів. Але яким би надійним не був обраний вами сервіс, є ще одне правило, якого варто дотримуватись завжди: дробіть великі суми і ніколи не обмінюйте їх однією транзакцією.