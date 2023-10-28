«Армія відновлення»: Кабмін збільшив в півтора раза оплату за виконання суспільно корисних робіт

Кабінет міністрів підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» в півтора раза — до 10 050 грн. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Так, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 грн до 10 050 грн. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року — до 12 000 грн.

В Мінекономіки нагадали, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

«Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт», — пояснили в міністерстві.

До яких робіт найчастіше залучають безробітних

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на кінець серпня 2023 року у рамках проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт залучили майже 48 тисяч безробітних — вони заробили 305 млн грн.