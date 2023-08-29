«Армія відновлення» вже налічує майже 48 тисяч безробітних. Вони заробили 305 мільйонів

У рамках проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт вже залучили майже 48 тисяч безробітних — вони заробили 305 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами заступниці міністра Тетяни Бережної, проєкт працює вже у 19 регіонах — нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область.

Лідери серед регіонів

Зазначається, що лідером серед регіонів в цьому проєкті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних.

Серед найбільш активних учасників проєкту:

Полтавська область — 7 037 осіб;

Донецька область — 5 734 особи;

Чернігівська область — 5 152 особи;

Київська область — 5 140 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.

До яких робіт найчастіше долучать

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.