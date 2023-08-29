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29 серпня 2023, 19:23 Читать на русском

«Армія відновлення» вже налічує майже 48 тисяч безробітних. Вони заробили 305 мільйонів

У рамках проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт вже залучили майже 48 тисяч безробітних — вони заробили 305 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У рамках проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт вже залучили майже 48 тисяч безробітних — вони заробили 305 млн грн.
Фото: ukrinform.uа

За словами заступниці міністра Тетяни Бережної, проєкт працює вже у 19 регіонах — нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область.

Лідери серед регіонів

Зазначається, що лідером серед регіонів в цьому проєкті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних.

Серед найбільш активних учасників проєкту:

  • Полтавська область — 7 037 осіб;
  • Донецька область — 5 734 особи;
  • Чернігівська область — 5 152 особи;
  • Київська область — 5 140 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.

До яких робіт найчастіше долучать

Найчастіше безробітних залучають до:

  • робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
  • плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
  • допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
  • розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Джерело: Мінфін
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