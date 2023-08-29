У рамках проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт вже залучили майже 48 тисяч безробітних — вони заробили 305 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Армія відновлення» вже налічує майже 48 тисяч безробітних. Вони заробили 305 мільйонів
За словами заступниці міністра Тетяни Бережної, проєкт працює вже у 19 регіонах — нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область.
Лідери серед регіонів
Зазначається, що лідером серед регіонів в цьому проєкті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних.
Серед найбільш активних учасників проєкту:
- Полтавська область — 7 037 осіб;
- Донецька область — 5 734 особи;
- Чернігівська область — 5 152 особи;
- Київська область — 5 140 осіб.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць.
До яких робіт найчастіше долучать
Найчастіше безробітних залучають до:
- робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
- розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
- надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
- плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
- допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
- розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
- облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
- будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
- робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.
Нагадаємо
Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, оплату праці за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.
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