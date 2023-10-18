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18 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Валютні депозити, іпотечні ставки та платіжна система Etsy Payments

Банківський рахунок на продаж: як пластик змінює господарів і чим це загрожує покупцям та продавцям

Оренда та купівля чужих банківських рахунків стає поширеним явищем у 2023 році. Українці дають користуватися своїми картками стороннім особам, незважаючи на застереження фінансистів. Втім, суворої кримінальної відповідальності за це не передбачено, хоча Нацбанк і подав законопроєкт із криміналізацією низки платіжних порушень. «Мінфін» з'ясував позицію НБУ щодо використання чужих банківських рахунків, а також прояснив права власників карток у банкірів та юристів.

Комерційні банки вперше, від початку війни, знизили іпотечні ставки

З початку широкомасштабного вторгнення комерційні банки вперше знизили іпотечні ставки, скоротивши їх відразу на 3%. Про це повідомила Олена Дмітрієва, перша заступниця Голови правління Глобус Банку.

Дрібні банки ріжуть дохідність за валютними депозитами

Слідом за великими фінустановами ставки знижують і невеликі банки. З 19 учасників огляду за останній місяць дохідність вкладів у гривні чи ВКВ порізали шість фінустанов із депозитним портфелем до 2 млрд грн. Про всі їхні пропозиції станом на 18 жовтня — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Захист інвесторів: Нацкомісія оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.

В Україні починає роботу платіжна система Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy об'єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції. Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні.

Джерело: Мінфін
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