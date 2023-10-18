Мінекономіки оприлюднило проєкт Розрахунку потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки. Про це повідомляє Федерація профспілок України, яка виставила на сайті указаний проєкт для обговорення.
У Мінекономіки розрахували, які спеціальності будуть необхідні в Україні до 2027 року
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Потреба в спеціалістах зростатиме щороку
Згідно з прогнозом, потреба становитиме:
- 2024 рік — 482 тисячі осіб,
- 2025 рік — 542 тисячі осіб,
- 2026 рік — 607 тисяч осіб,
- 2027 рік — 670 тисяч осіб.
Найбільша потреба до 2027 року буде у наступних кадрах:
- Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві — 358 тисяч,
- Керівники підприємств, установ та організацій — 179 тисяч,
- Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок — 175 тисяч,
- Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук — 147 тисяч,
- Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки — 143 тисячі.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Лучше бы учились головой думать и своими руками что-то полезное делать…
Ви що ніколи не бачили як у нас ремонтують прорив труби?
В ямі двоє роблять, а навколо ями ще 5 машин та чоловік 10 ходять руки в кармани від інженера з охорони праці водоканалу до мера та його 5 замів.
🤷