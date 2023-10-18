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18 жовтня 2023, 19:04 Читать на русском

У Мінекономіки розрахували, які спеціальності будуть необхідні в Україні до 2027 року

Мінекономіки оприлюднило проєкт Розрахунку потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки. Про це повідомляє Федерація профспілок України, яка виставила на сайті указаний проєкт для обговорення.

Мінекономіки оприлюднило проєкт Розрахунку потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки.
Фото: freepik.com

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Потреба в спеціалістах зростатиме щороку

Згідно з прогнозом, потреба становитиме:

  • 2024 рік — 482 тисячі осіб,
  • 2025 рік — 542 тисячі осіб,
  • 2026 рік — 607 тисяч осіб,
  • 2027 рік — 670 тисяч осіб.

Найбільша потреба до 2027 року буде у наступних кадрах:

  • Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві — 358 тисяч,
  • Керівники підприємств, установ та організацій — 179 тисяч,
  • Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок — 175 тисяч,
  • Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук — 147 тисяч,
  • Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки — 143 тисячі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 жовтня 2023, 19:29
#
Забыли о экспертах и аналитиках.
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Rubi0
Rubi0
18 жовтня 2023, 19:39
#
+ журналисты и активисты для прыжков по улицам)
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0
R S
R S
18 жовтня 2023, 19:41
#
В этой стране каждый второй мнит себя экспертом и (или) аналитиком.
Лучше бы учились головой думать и своими руками что-то полезное делать…
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0
eurousa
eurousa
18 жовтня 2023, 21:00
#
Нащо стільки керівників аграрній державі?
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0
matroskin
matroskin
18 жовтня 2023, 22:23
#
Так в цьому й особливість нашої держави.
Ви що ніколи не бачили як у нас ремонтують прорив труби?
В ямі двоє роблять, а навколо ями ще 5 машин та чоловік 10 ходять руки в кармани від інженера з охорони праці водоканалу до мера та його 5 замів.
🤷
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