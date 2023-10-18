У Мінекономіки розрахували, які спеціальності будуть необхідні в Україні до 2027 року

Мінекономіки оприлюднило проєкт Розрахунку потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024−2027 роки. Про це повідомляє Федерація профспілок України, яка виставила на сайті указаний проєкт для обговорення.