Україна у топ-10 країн світу з найвищими показниками безробіття (інфографіка)

Україна входить до десятки країн з найвищими показниками безробіття — 21,1% непрацевлаштованого населення країни, максимум з 2010 року. Про це пише « Слово і діло » з посиланням на дані НБУ за підсумками 2022 року.

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Безробіття в Україні

Як зазначається, це — ще втішний показник, адже очікувалося, що без роботи залишаться 26% населення. На кінець 2023-го Нацбанк очікує рівень безробіття у 19%.

«Цьому насамперед сприятиме відновлення економічної активності. Однак рівень безробіття залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, через збереження значних диспропорцій на ринку праці. Це, зокрема, пояснюватиметься нерівномірним економічним відновленням у секторах та регіонах через наслідки війни», — пояснили в НБУ.

Де найвищий показник

Найважча ситуація із працевлаштуванням у Південній Африці — офіційний рівень безробіття в країні становить 32,6%.

До десятки країн з найвищим показником безробіття входять й інші африканські держави: Ангола — 29,6%, Джибуті — 27,9%, Ботсвана — 25,4%, Есватіні — 24,4%, Республіка Конго — 21,8%, Габон — 21,5%. Крім того, у топі дві східні країни — Палестина (24,7%) та Йорданія (22,3%). Україна замикає топ-10.

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У сусідній з нами Польщі офіційний рівень безробіття становить 5%, в Угорщині — 4,1%, Німеччині — 5,7%, Франції — 7,2%, Італії — 7,3%, Британії — 4,3%, росії — 3%. Серед європейських країн найвищий рівень безробіття зареєстровано у Чорногорії — 16,2%.

У США безробіття оцінюється у 3,8%, Китаї — 5,2%, Японії — 2,7%, Канаді — 5,5%.

Де найнижчий показник

Найнижчий рівень безробіття, за офіційними даними, зафіксовано у Катарі — лише 0,1%. До десятки країн з найменшим рівням безробіття також входять Камбоджа — 0,4%, Нігер — 0,5%, Бурунді — 1%, Таїланд — 1,1%, Ліхтенштейн — 1,3%, Чад — 1,4%, Бенін — 1,7%, Сінгапур — 1,9%, Швейцарія — 2%.

Загалом у світі, за даними Міжнародної організації праці, налічується понад 200 млн безробітних.