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19 червня 2023, 14:41 Читать на русском

В Україні офіційне безробіття знову впало до історичного мінімуму

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на червень 2023 року оновила історичний мінімум, опустившись до 119,2 тис. осіб. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на червень 2023 року оновила історичний мінімум, опустившись до 119,2 тис.
Фото: portal.lviv.ua

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Історичний мінімум

Як зазначає Железняк, більшість безробітних — жінки. Їхня кількість становить 85,5 тис.

Згідно із інфографікою, офіційна кількість українців, які втратили роботу, востаннє збільшилася до липня 2022 року. Той показник став максимальним з початку минулого року і відповідно з початку повномасштабного вторгнення РФ.

З липня показник стрімко скорочується. На початку 2023-го він становив 186,5 тис., а до червня зменшився ще майже на 70 тис. осіб.

Що вливає на рівень безробіття

Фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття:

  • Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів;
  • Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з військкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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+40
Vlad UKR
Vlad UKR
19 червня 2023, 15:31
#
Пол Украины не работает в скитаниях кто где, а тут все Упало до минимума все в стиле ВВП карманов растет, Тренд Марафона — все хорошо мы деребаним, а вам показываем — все прекрасно Брехня брехней кто-то это заказывает.
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0
neverice
neverice
19 червня 2023, 16:22
#
Є два види безробіття — коли ніде працювати і коли працювати є де, але не хочеться. У нас вже два місяці не можуть знайти людей на заправку, робітників на базу відпочинку та в АТБ.
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0
begood
begood
19 червня 2023, 16:44
#
Если требуются мужчины, то я думаю тут всё понятно. Нужна справка с ТЦК.

Второй нюанс — сейчас очень сильно возросли «кидки» со стороны работодателей. Когда люди работают, а потом их кидают на з.п. Особенно это касается тех работ, где человека не устраивают официально.
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0
neverice
neverice
19 червня 2023, 17:07
#
На базі відпочинку робота 7 через 7, шукають як жінок, так і чоловіків, оплата щотижня. На заправку і АТБ в принципі теж обидві статі підходять. І не думаю, що там прям «кидають».
Доречі, якщо вже заговорили про «офіційне працевлаштування», то величезна кількість людей цілком собі працює неофіційно. І вважаються безробітними.
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0
krv77
krv77
19 червня 2023, 16:08
#
Безробітні - це або ліниві, або малознаючі, тобто — знову ж таки ліниві люди.
Роботи вагон. Бракує фахівців. Приходьте, працюйте. Для початку 900*36.7 на місяць, далі - більше. Чи не така вже й маленька зарплата, порівняно з допомогою?
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+8
begood
begood
19 червня 2023, 16:45
#
Какая сфера деятельности, если не секрет?
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0
neverice
neverice
19 червня 2023, 16:42
#
Особливо яскраво ситуація з роботою видно, якщо почати робити ремонт. Неочікувано виявляється, що знайти робітників вкрай важко — всі зайняті на тижні вперед. І розцінки як у айтішників. Роботи на 1−2 дні, а цінник вимірюється тисячами гривень.
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