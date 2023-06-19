Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на червень 2023 року оновила історичний мінімум, опустившись до 119,2 тис. осіб. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
В Україні офіційне безробіття знову впало до історичного мінімуму
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Історичний мінімум
Як зазначає Железняк, більшість безробітних — жінки. Їхня кількість становить 85,5 тис.
Згідно із інфографікою, офіційна кількість українців, які втратили роботу, востаннє збільшилася до липня 2022 року. Той показник став максимальним з початку минулого року і відповідно з початку повномасштабного вторгнення РФ.
З липня показник стрімко скорочується. На початку 2023-го він становив 186,5 тис., а до червня зменшився ще майже на 70 тис. осіб.
Що вливає на рівень безробіття
Фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття:
- Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів;
- Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з військкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Второй нюанс — сейчас очень сильно возросли «кидки» со стороны работодателей. Когда люди работают, а потом их кидают на з.п. Особенно это касается тех работ, где человека не устраивают официально.
Доречі, якщо вже заговорили про «офіційне працевлаштування», то величезна кількість людей цілком собі працює неофіційно. І вважаються безробітними.
Роботи вагон. Бракує фахівців. Приходьте, працюйте. Для початку 900*36.7 на місяць, далі - більше. Чи не така вже й маленька зарплата, порівняно з допомогою?