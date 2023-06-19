В Україні офіційне безробіття знову впало до історичного мінімуму

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на червень 2023 року оновила історичний мінімум, опустившись до 119,2 тис. осіб. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Історичний мінімум

Як зазначає Железняк, більшість безробітних — жінки. Їхня кількість становить 85,5 тис.

Згідно із інфографікою, офіційна кількість українців, які втратили роботу, востаннє збільшилася до липня 2022 року. Той показник став максимальним з початку минулого року і відповідно з початку повномасштабного вторгнення РФ.

З липня показник стрімко скорочується. На початку 2023-го він становив 186,5 тис., а до червня зменшився ще майже на 70 тис. осіб.

Що вливає на рівень безробіття

Фактори, які впливають на офіційний рівень безробіття: