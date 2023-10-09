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9 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за понеділок: Курс валют на 5 днів, інфляція в Україні та що хоче від нас МВФ

Долар та євро найближчі 5 днів: хто насправді «керуватиме» курсом і куди його зрушить

Цього тижня учасники валютного ринку продовжать адаптуватися до нових правил гри, встановлених Нацбанком із 3 жовтня. Інструменти, які використовує НБУ для виконання політики «гнучкого курсоутворення», добре знайомі ще з довоєнних часів. Про те, як відреагував ринок на нові реалії роботи і як поводитиметься найближчими п'ятьма днями, розповість «Мінфін».

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Джерело: Мінфін
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