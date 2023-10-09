Головне за понеділок: Курс валют на 5 днів, інфляція в Україні та що хоче від нас МВФ

Цього тижня учасники валютного ринку продовжать адаптуватися до нових правил гри, встановлених Нацбанком із 3 жовтня. Інструменти, які використовує НБУ для виконання політики «гнучкого курсоутворення», добре знайомі ще з довоєнних часів. Про те, як відреагував ринок на нові реалії роботи і як поводитиметься найближчими п'ятьма днями, розповість «Мінфін».

Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму з початку 2021 року. Як змінились ціни

Інфляція у вересні 2023 року сповільнилася до 7,1% в річному вимірі. Це найнижчий показник з початку 2021 року. За даними Держстату, у вересні в Україні відновилося зростання споживчих цін на 0,5% після двох місяців дефляції. При цьому з початку року ціни зросли на 3%.

Інвестори тікають у трежеріс: що врятує ринок акцій

Початок минулого тижня приніс оптимізм: вихідними Конгресу США вдалось домовитися про тимчасову бюджетну угоду, яка дозволила уникнути «шатдауну» американського уряду. Ранок ф’ючерси на індекси акцій зустріли зростанням на 1%, однак, у результаті, виявилось, що не так просто. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.

«Власна справа»: у наступному році Кабмін подвоїть фінансування на розвиток бізнесу — Мінекономіки

У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень.

Податкові перевірки, надприбутки банків та держборг: що хоче від нас МВФ

Про те, як Україна виконує взяті перед МВФ зобов'язання, що допоможе збільшити доходи бюджету, чому важливо виконати структурні маяки та чи готові кредитори списати нам борги, розповіли голова місії МВФ в Україні Гевін Грей та заступник директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.