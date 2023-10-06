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6 жовтня 2023, 19:24 Читать на русском

Суд залишив у силі заставу Коломойському майже в 4 мільярди

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі майже 3,9 млрд грн бізнесменові Ігорю Коломойському, якого підозрюють в шахрайстві та заволодінні коштами Приватбанку. Про це повідомляє УНІАН.

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі майже 3,9 млрд грн бізнесменові Ігорю Коломойському, якого підозрюють в шахрайстві та заволодінні коштами Приватбанку.
Фото: censor.net

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Захист просив скасувати ухвалу суду першої інстанції про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн до тримання під вартою із майже 3,9 млрд грн застави.

Адвокати бізнесмена у своїй апеляційній скарзі вчергове наголосили на тому, що підозра та обраний йому запобіжний захід є, на їхню думку, необгрунтованими та невмотивованими.

Крім того, захист підкреслив, що такий запобіжний захід є несумісний зі станом здоров'я Коломойського, адже він має постійно приймати певний тип ліків та перебувати під наглядом лікаря.

Також в апеляційній скарзі йдеться про те, що бізнесмен не має коштів для внесення визначеної судом застави, що дозволило б йому вийти з-під варти.

На думку захисників, судовий розгляд під час засідання по зміні запобіжного заходу був неповним, а рішення — необгрунтованим. За словами адвокатів, слідчий суддя не міг упевнитися в обгрунтованості підозри, оскільки таких матеріалів у клопотанні, яке він розглядав, немає.

Прокурори, своєю чергою, заперечили проти задоволення судом апеляційної скарги.

Порадившись та дослідивши матеріали справи, колегія суддів вирішила відмовити захисникам у задоволенні апеляційної скарги та залишити ухвалу суду першої інстанції про зміну запобіжного заходу без змін.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Київський апеляційний суд 25 вересня відмовився змінювати запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, не задовольнивши відповідну апеляційну скаргу сторони захисту, яка просила скасувати тримання під вартою з альтернативою застави.

2 вересня, детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Наступного дня, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн.

При цьому адвокати олігарха заявили, що Коломойський не планує вносити заставу у понад 500 млн грн. За словами захисників Коломойського, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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