Коломойському обрали запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю застави у 500 мільйонів

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн. Суддя постановив взяти його під варту прямо в залі суду. Про це повідомляє «Суспільне».

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Також Коломойський повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п’яти днів. За умови внесення застави Коломойський буде зобов'язаний перебувати у Дніпрі.

Зазначається, що суд проходив у закритому режимі. Про це попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних.

Також сам Коломойський заборонив його фотографувати під час розгляду справи. Суддя Ковтуненко підтримав клопотання сторони захисту.

Водночас вирок зачитали у відкритому режимі.

Коломойський не буде вносити заставу

Коломойський не планує вносити заставу у понад 500 млн грн. Про це заявили його адвокати.

За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Про які саме захворювання йде справа вони не розповіли.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в суботу, 2 вересня, детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у відмиванні понад півмільярда гривень шляхом виводу коштів за кордон.

Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: