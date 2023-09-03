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3 вересня 2023, 10:01 Читать на русском

Коломойському обрали запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю застави у 500 мільйонів

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн. Суддя постановив взяти його під варту прямо в залі суду. Про це повідомляє «Суспільне».

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн.
Фото: скріншот з відео

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Також Коломойський повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п’яти днів. За умови внесення застави Коломойський буде зобов'язаний перебувати у Дніпрі.

Зазначається, що суд проходив у закритому режимі. Про це попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних.

Також сам Коломойський заборонив його фотографувати під час розгляду справи. Суддя Ковтуненко підтримав клопотання сторони захисту.

Водночас вирок зачитали у відкритому режимі.

Коломойський не буде вносити заставу

Коломойський не планує вносити заставу у понад 500 млн грн. Про це заявили його адвокати.

За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Про які саме захворювання йде справа вони не розповіли.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в суботу, 2 вересня, детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у відмиванні понад півмільярда гривень шляхом виводу коштів за кордон.

Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 190 — шахрайство;
  • ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
3 вересня 2023, 11:08
#
Чудово!
+
0
preyvanamor
preyvanamor
3 вересня 2023, 12:17
#
В нього в офшорах мінімум мільярд баксів, які він вкрав в України, тому ці 500 млн грн багато погоди не роблять. хоча воно і навіть це не буде платити, бо йому релігія забороняє!
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