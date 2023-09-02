Коломойському вручили підозру у шахрайстві та легалізації пів мільярда гривень (фото)

Детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Про це повідомляють пресслужби СБУ та БЕБ.

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Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);

ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

«Встановлено, що протягом 2013−2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ», — йдеться в повідомленні СБУ.

В БЕБ зазначили, що було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора триває.