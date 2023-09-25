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25 вересня 2023, 19:40 Читать на русском

Суд залишив Коломойського під вартою

Київський апеляційний суд 25 вересня відмовився змінювати запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, не задовольнивши відповідну апеляційну скаргу сторони захисту, яка просила скасувати тримання під вартою з альтернативою застави.

Київський апеляційний суд 25 вересня відмовився змінювати запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, не задовольнивши відповідну апеляційну скаргу сторони захисту, яка просила скасувати тримання під вартою з альтернативою застави.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіНа засіданні в понеділок були присутні колишній гендиректор холдингу 1+1 Media та колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також низка відомих нинішніх та колишній телеведучих.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

На засіданні в понеділок були присутні колишній гендиректор холдингу 1+1 Media та колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також низка відомих нинішніх та колишній телеведучих.

Зокрема це Наталія Мосейчук, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур, актор Юрій Горбунов та нинішній депутат Верховної Ради Олександр Дубінський.

Вони просили суд передати Коломойського на поруки: усього було подано 15 відповідних клопотань, в задоволенні яких суд відмовив.

Читайте: Коломойський прокоментував підозру СБУ на 5,8 мільярда

Нагадаємо

2 вересня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 509 мільйонів гривень, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві. 15 вересня суд збільшив суму застави до 3,9 мільярда гривень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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