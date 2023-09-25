Суд залишив Коломойського під вартою

Київський апеляційний суд 25 вересня відмовився змінювати запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, не задовольнивши відповідну апеляційну скаргу сторони захисту, яка просила скасувати тримання під вартою з альтернативою застави.

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Деталі

На засіданні в понеділок були присутні колишній гендиректор холдингу 1+1 Media та колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також низка відомих нинішніх та колишній телеведучих.

Зокрема це Наталія Мосейчук, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур, актор Юрій Горбунов та нинішній депутат Верховної Ради Олександр Дубінський.

Вони просили суд передати Коломойського на поруки: усього було подано 15 відповідних клопотань, в задоволенні яких суд відмовив.

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Нагадаємо

2 вересня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 509 мільйонів гривень, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві. 15 вересня суд збільшив суму застави до 3,9 мільярда гривень.