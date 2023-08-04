За оцінками Національного банку міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 млрд. Про це йдеться в новому Інфляційному звіті НБУ.
Нацбанк прогнозує, що на кінець 2025 року міжнародні резерви сягнуть $44,1 мільярда
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«Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом сталого зростання резервів на прогнозному горизонті. Станом на кінець 2025 року вони сягнуть $44,1 млрд», — йдеться у звіті.
У документі зазначається, що в другому кварталі 2023 року дефіцит валюти на ринку суттєво скоротився. Серед основних причин: нижчий імпорт енергоносіїв та менші обсяги зняття готівки за кордоном.
Ці чинники компенсували скорочення експорту, зумовлене гальмуванням роботи «зернового коридору» Росією та торговельними обмеженнями з боку окремих країн ЄС. Водночас завдяки значній міжнародній допомозі резерви зросли до рекордного рівня — $39 млрд.
«Протягом наступних років дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься значним насамперед через обмежений потенціал відновлення експорту та суттєву потребу в імпорті для повоєнної відбудови», — йдеться у звіті.
Коментарі - 5
Так что…было б желание.
Бо це нагадує хворого, якому допомагають та дають дорогі ліки, а він їх ховає під подушку, в надії, що вилікується чаєм з ромашки, а ліки потім продасть.