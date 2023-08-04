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4 серпня 2023, 16:49 Читать на русском

Нацбанк прогнозує, що на кінець 2025 року міжнародні резерви сягнуть $44,1 мільярда

За оцінками Національного банку міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 млрд. Про це йдеться в новому Інфляційному звіті НБУ.

За оцінками Національного банку міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом сталого зростання резервів на прогнозному горизонті. Станом на кінець 2025 року вони сягнуть $44,1 млрд», — йдеться у звіті.

У документі зазначається, що в другому кварталі 2023 року дефіцит валюти на ринку суттєво скоротився. Серед основних причин: нижчий імпорт енергоносіїв та менші обсяги зняття готівки за кордоном.

Ці чинники компенсували скорочення експорту, зумовлене гальмуванням роботи «зернового коридору» Росією та торговельними обмеженнями з боку окремих країн ЄС. Водночас завдяки значній міжнародній допомозі резерви зросли до рекордного рівня — $39 млрд.

«Протягом наступних років дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься значним насамперед через обмежений потенціал відновлення експорту та суттєву потребу в імпорті для повоєнної відбудови», — йдеться у звіті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+15
Vlad UKR
Vlad UKR
4 серпня 2023, 17:24
#
Хоть кто-то богатеет в этой стране, пока остальных в окопы загоняют на волонтерское содержание, а другие ходят в магазины на экскурсии … Остальные закрома набивают кто в ЗВР, кто в Армию Монако или Армию Испанских вилл…Население само по себе / власть сама по себе — так и живем…
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0
matroskin
matroskin
4 серпня 2023, 18:32
#
Вы не поверите-многие. Вчера был на СТО, пока крутили мне машину, гулял, зашел рядом в автосалон, там реально куча военных по форме, спрашиваю в консультанта: это что у Вас за облава, он говорит, это не облава, это основной контингент последний год.
Так что…было б желание.
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 серпня 2023, 18:11
#
А как этот чудесный для всей страны факт, отразится на моем существовании?
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 серпня 2023, 18:43
#
Як завжди — на букву «х»)
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0
matroskin
matroskin
4 серпня 2023, 18:19
#
Вам допомогу дають щоб захищати країну, а не накопичувати резерви, бо може статися так, що резерви є а країни нема. :(
Бо це нагадує хворого, якому допомагають та дають дорогі ліки, а він їх ховає під подушку, в надії, що вилікується чаєм з ромашки, а ліки потім продасть.
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