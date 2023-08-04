Нацбанк прогнозує, що на кінець 2025 року міжнародні резерви сягнуть $44,1 мільярда

За оцінками Національного банку міжнародні резерви на кінець 2025 року сягнуть $44,1 млрд. Про це йдеться в новому Інфляційному звіті НБУ.

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«Міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом сталого зростання резервів на прогнозному горизонті. Станом на кінець 2025 року вони сягнуть $44,1 млрд», — йдеться у звіті.

У документі зазначається, що в другому кварталі 2023 року дефіцит валюти на ринку суттєво скоротився. Серед основних причин: нижчий імпорт енергоносіїв та менші обсяги зняття готівки за кордоном.

Ці чинники компенсували скорочення експорту, зумовлене гальмуванням роботи «зернового коридору» Росією та торговельними обмеженнями з боку окремих країн ЄС. Водночас завдяки значній міжнародній допомозі резерви зросли до рекордного рівня — $39 млрд.

«Протягом наступних років дефіцит валюти приватного сектору зберігатиметься значним насамперед через обмежений потенціал відновлення експорту та суттєву потребу в імпорті для повоєнної відбудови», — йдеться у звіті.