Болгарія закриває кордон для авто з російськими номерами

До кінця 2 жовтня Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни. Про це заявив директор Прикордонної поліції країни Антон Златанов в ефірі одного з болгарських телеканалів, передає «Європейська правда».

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«Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну», — сказав він.

За його словами, для вантажівок така заборона діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 17 вересня Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, також заборонить в'їзд авто з російськими номерами до країни.

13 вересня Естонія, Литва й Латвія заявили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше, заборонять в'їзд автомобілів з російськими номерами на територію своїх країн.

У разі прибуття на кордон автомобіля з російською реєстрацією у водія й пасажирів будуть два варіанти: повернутись до росії, або ж перетнути кордон без автомобіля, який можуть конфіскувати.

15 вересня до аналогічних обмежень приєдналась й Фінляндія.