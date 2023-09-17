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17 вересня 2023, 16:21 Читать на русском

Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, заборонила в'їзд авто з російськими номерами

З 17 вересня Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, також заборонить в'їзд авто з російськими номерами до країни. Про це написав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у твітері.

З 17 вересня Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, також заборонить в'їзд авто з російськими номерами до країни.
Фото: epravda.com.ua

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«Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме з 17 вересня», — заявив міністр.

Камінський пояснив, що з 17 вересня жоден легковий автомобіль, який був зареєстрований в росії, не зможе в'їхати на територію польської держави.

Хто заборонив в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва й Латвія заявили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше, заборонять в'їзд автомобілів з російськими номерами на територію своїх країн.

У разі прибуття на кордон автомобіля з російською реєстрацією у водія й пасажирів будуть два варіанти: повернутись до росії, або ж перетнути кордон без автомобіля, який можуть конфіскувати.

15 вересня до аналогічних обмежень приєдналась й Фінляндія.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
17 вересня 2023, 16:24
#
Теперь только на велосипедах самокатах и героскутерах.
+
0
Три літри
Три літри
17 вересня 2023, 18:52
#
Там же в переліку не тільки авто
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