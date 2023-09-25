Головне за понеділок: Зростання заробітної плати, перегляд програми МВФ та курс долара та євро

Кінець вересня на валютному ринку України пройде цікаво та з елементами певної інтриги. Залежно від того, як вирішиться ця інтрига, — і будуть сформовані майбутні тенденції щодо руху курсу долара та євро вже, щонайменше, до кінця жовтня. А можливо, і на триваліший період — до кінця 2023 року-першого кварталу 2024-го року.

У 2024 році середня зарплата зросте на 20,6% за збереження чисельності працівників 6,1 млн осіб — прогноз держбюджету-2024

2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросте на 20,6%: з очікуваних за підсумком 2023 року 18,12 тис. грн до 21,85 тис. грн. Про це йдеться у прогнозі на середньостроковий період, який додається до проєкту держбюджету-2024.

Україна підписала зі США домовленість на $520 мільйонів для зміцнення своєї енергосистеми

Україна і США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці для забезпечення стійкості енергосистеми України, що включає 522 млн доларів на її зміцнення, з яких 100 млн — за виконання певних умов.

Місія МВФ починає дискусії з Україною у рамках підготовки до перегляду програми

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає технічні дискусії з представниками влади України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування.

Прибуток українських банків досяг рекордних 95 мільярдів — ЗМІ

Прибуток банків за 8 місяців 2023 року в 11,3 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року — 8,43 млрд грн, і навіть більш як вдвічі більший, ніж прибуток в «довоєнному» 2021 році, коли за січень — серпень також був встановлений історичний рекорд у 45,59 млрд грн.