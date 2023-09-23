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23 вересня 2023, 11:14 Читать на русском

Справа Коломойського: підозру отримав колишній керівник столичної філії Приватбанку

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії Приватбанку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії Приватбанку.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

Нагадаємо, що за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн.

Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

За матеріалами СБУ та БЕБ колишньому керівнику столичної філії Приватбанку повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Хто отримав підозру

У СБУ не називають колишнього керівника столичної філії Приватбанку, але, за даними джерел Української Правди, йдеться про Сергія Волкова.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в суботу, 2 вересня, детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у відмиванні понад пів мільярда гривень шляхом виводу коштів за кордон.

Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 190 — шахрайство;
  • ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн. Проте Коломойський не планує вносити заставу. Про це заявили його адвокати.

За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Про які саме захворювання йде справа вони не розповіли.

Згодом СБУ, БЕБ та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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