Шуляк: На компенсацію зможуть розраховувати й ті, хто вже відновив пошкоджене житло
Головне за четвер: Компенсація за пошкоджене житло, борг України та обмеження відсотків за мікрокредитами
Днями стартує другий етап програми «єВідновлення». Отримати компенсацію можна буде вже не тільки за пошкоджене через воєнні дії житло, але й за повністю зруйноване. Яким чином і кому держава покриватиме збитки, звідки на це братиме кошти, кому зможе відмовити у такому праві — в інтерв'ю «Мінфіну» розповіла очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Рада зробила перший крок до обмеження відсотків за мікрокредитами
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 9422 про обмеження ставок за мікрокредитами.
Банки адаптуються до нової облікової ставки: як вони планують змінювати дохідність за вкладами
Минулого тижня Нацбанк знизив облікову ставку до 20% річних. Як ця зміна позначиться на ставках за депозитами, як уже реагують банки і скільки наразі платять за депозитами фінустанови з депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».
Конфлікт України та Польщі, які наслідки для економіки України та що буде з курсом долара та євро (відео)
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: що буде з курсом долара та євро: як на них позначаться останні рішення НБУ, які наслідки для економіки України може нести суперечка з Польщею, прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 21 по 27 вересня.
Валовий зовнішній борг України за другий квартал зріс до 92,7% ВВП
Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом другого кварталу цього року зріс на $8,8 млрд і на кінець півріччя становив $148,6 млрд.
Коментарі