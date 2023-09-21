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21 вересня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Компенсація за пошкоджене житло, борг України та обмеження відсотків за мікрокредитами

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Днями стартує другий етап програми «єВідновлення». Отримати компенсацію можна буде вже не тільки за пошкоджене через воєнні дії житло, але й за повністю зруйноване. Яким чином і кому держава покриватиме збитки, звідки на це братиме кошти, кому зможе відмовити у такому праві — в інтерв'ю «Мінфіну» розповіла очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Джерело: Мінфін
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