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20 вересня 2023, 12:58 Читать на русском

Польща може скоротити фінансову допомогу біженцям з України наступного року

Польща може скоротити фінансову допомогу українським біженцям, яким вона надала притулок після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це в інтерв'ю телеканалу Polsat заявив речник уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Bloomberg.

Польща може скоротити фінансову допомогу українським біженцям, яким вона надала притулок після початку повномасштабного вторгнення росії.
Фото: pixabay.com

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За його словами, підтримка біженців, яка включає скасування вимог щодо проживання та надання дозволу на роботу, вільний доступ до шкіл, лікування та пільг на сім'ю, не буде продовжена у 2024 році.

«Ці правила просто втратять силу наступного року. Я думаю, що в значній мірі ці правила не будуть розширені», — зазначив Мюллер.

За даними уряду, Польща витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу українським сім'ям, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни.

Напруженість між країнами

За словами Bloomberg, ймовірно, посилиться напруженість між країнами після того, як Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна, попри рішення ЄС скасувати ембарго.

Міністр Польщі у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що Польща може зменшити підтримку України через кризу, що виникла навколо імпорту агропродукції з України. Про це повідомляє PAP.

«Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні», — сказав він.

При цьому, міністр у своїх аргументах посилається на залежність об'ємів подальшої допомоги Україні від суспільної підтримки.

«Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але — щоб це було можливо — ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер», — додав Шинковський вель Сенк.

Він також підкреслив, що польський уряд є «невблаганним» у питанні заборони імпорту агропродукції з України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Проте Польща, Угорщина та Словаччина вирішили й далі блокувати імпорт українського зерна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
eurousa
eurousa
20 вересня 2023, 13:12
#
Шляхта блефует))
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0
TAN72
TAN72
20 вересня 2023, 13:13
#
Пора возвращаться домой.
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0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 вересня 2023, 13:28
#
Ситуація довкола відносин с Польщею в черговий раз демонструє, що в нашій країні немає національних інтересів, а є лише інтереси великого капіталу. Зараз такий великий капітал зосереджений в руках великих латифундистів. І в останні роки вони фактично направляють державну політику. Саме в їх інтересах приймався ринок землі. Потім саме в їх інтересах уряд домовлявся про морський коридор. І також про транзит через територію наших сусідів, щоб експортери зерна отримали доступ до морських портів. А коли ж наші експортери порушили домовленності і зерно почало не доізжати до портів, а «пропадати» десь на шляху, то експортери почали вимагати в уряду захищати їх інтереси. І зараз через меркантильні інтереси хитрих, але недалекоглядних латифундистів ми можемо посваритись з Польщею. І тут питання навіть не в тому, що поляки хороші, а українці погані. І не в тому, що нам треба наплювати на власні інтереси, бо поляки нам допомагають. Нам в першу чергу необхідно зрозуміти, що критична залежність нашої економіки від зерна це в першу чергу наша проблема, яку наша влада не змогла вирішити до війни! І нам нарешті треба навчитись розставляти пріоритети!!! Чи є пріорітетом експорт зерна з України? Ні! Нам треба розвивати переробку. Так чому ми зараз конфліктуємо з Польщею через напрямок, який не є пріорітетом державного
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 вересня 2023, 13:36
#
Польши, а ныне депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Беата Шидло заявила: «То, что сегодня говорит президент Владимир Зеленский, — это инсинуации, недостойные такого серьёзного политика! Президент Украины на форуме ООН жалуется… ну на что именно? Украинский зерновой транзитный коридор существовал и существует. К сожалению, именно украинские олигархи злоупотребили доверием и наводнили своим зерном рынки стран ЕС, а не траспортировали его дальше».
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