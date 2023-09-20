Польща може скоротити фінансову допомогу біженцям з України наступного року

Польща може скоротити фінансову допомогу українським біженцям, яким вона надала притулок після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це в інтерв'ю телеканалу Polsat заявив речник уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Bloomberg.

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За його словами, підтримка біженців, яка включає скасування вимог щодо проживання та надання дозволу на роботу, вільний доступ до шкіл, лікування та пільг на сім'ю, не буде продовжена у 2024 році.

«Ці правила просто втратять силу наступного року. Я думаю, що в значній мірі ці правила не будуть розширені», — зазначив Мюллер.

За даними уряду, Польща витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу українським сім'ям, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни.

Напруженість між країнами

За словами Bloomberg, ймовірно, посилиться напруженість між країнами після того, як Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна, попри рішення ЄС скасувати ембарго.

Міністр Польщі у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що Польща може зменшити підтримку України через кризу, що виникла навколо імпорту агропродукції з України. Про це повідомляє PAP.

«Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні», — сказав він.

При цьому, міністр у своїх аргументах посилається на залежність об'ємів подальшої допомоги Україні від суспільної підтримки.

«Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але — щоб це було можливо — ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер», — додав Шинковський вель Сенк.

Він також підкреслив, що польський уряд є «невблаганним» у питанні заборони імпорту агропродукції з України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Проте Польща, Угорщина та Словаччина вирішили й далі блокувати імпорт українського зерна.