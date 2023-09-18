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18 вересня 2023, 19:58 Читать на русском

Головне за понеділок: продаж військових облігацій за кордоном, позов до СОТ проти трьох країн та «відьмина» п’ятниця

Україна продаватиме військові облігацій за кордоном

Український уряд шукає варіанти для оплати запланованого збільшення військових витрат. Йдеться про лобіювання міжнародної допомоги, реструктуризацію існуючих боргів, а також про початок дистанційного продажу ОВДП.

Як «відьмина» п’ятниця вдарила по інвесторах

Цього тижня всі чекають на те, чи наважиться ФРС не підвищувати ключову ставку. Водночас минулого тижня у ринків було власна важлива подія: «відьмина» п'ятниця. Вона пронеслась ринками та додала проблем S&P 500 і Nasdaq. Які події можуть ще вплинути на американський фондовий ринок, «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.

Україна подасть позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини через зернове ембарго

Україна планує подати позов до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Курс долара та євро: як на ньому позначаться останні рішення НБУ

Минулого тижня НБУ знизив облікову ставку з 22% до 20% річних. Супроводжувалося це зниження й зменшенням ставок за депозитними сертифікатами Нацбанку та за сертифікатами «овернайт». Як ці рішення вплинуть на політику банків, курс, і що вони означають для клієнтів фінустанов — у новому огляді «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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