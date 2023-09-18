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18 вересня 2023, 12:25 Читать на русском

Україна продаватиме військові облігацій за кордоном

Український уряд шукає варіанти для оплати запланованого збільшення військових витрат. Про це пише Forbes із посиланням на The Wall Street Journal.

Український уряд шукає варіанти для оплати запланованого збільшення військових витрат.

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Про що йде мова

Йдеться про лобіювання міжнародної допомоги, реструктуризацію існуючих боргів, а також про початок дистанційного продажу військових облігацій приватним особам за кордоном.

«Якщо уряд не зможе покрити свої бюджетні дефіцити, то уряд не зможе фінансувати свої військові зусилля», — сказав Віталій Ваврищук, керівник відділу макроекономічних досліджень інвесткомпанії ICU.

Цього тижня ICU запускає програму за погодженням з урядом щодо віддаленого продажу українських державних облігацій фізичним особам за кордоном, особливо у Західній Європі.

Згідно з дослідженням ICU, економіка України цього року дещо стабілізувалася. Це спровокувало різке зростання цін на міжнародні облігації із червня. Проте, за даними дослідження ICU, економічна активність, швидше за все, наприкінці року буде приблизно на 25% нижчою за довоєнний рівень.

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За даними MarketAxess, минулого тижня міжнародні облігації торгувалися за ціною близько 29 центів за долар.

Інший варіант, що розглядається, — отримання відсоткових доходів, які фінансові депозитарії на кшталт Euroclear отримали від заморожених російських активів на суму близько $280 млрд. Euroclear отримала $1,7 млрд відсотків у першому півріччі від $150 млрд російських активів, які потрапили під міжнародні санкції. Бельгійська компанія обговорює з чиновниками ЄС переведення частини грошей до України у вигляді податку на непередбачені доходи, що сплачується Європейською комісією.
Контекст

Україна розвиває свій внутрішній ринок облігацій. Цього року уряд зайняв $10 млрд через продаж місцевих облігацій.

Нагадаємо

На початку війни НБУ скупив більшу частину нових державних облігацій, щоб стабілізувати економіку України. Наразі приватний сектор є рушійною силою зростання, чому сприяє прибутковість із поправкою на інфляцію, що становить близько 10%.

За даними Міністерства фінансів, цього року банки, компанії та приватні особи збільшили володіння казначейськими облігаціями України на $3 млрд, тоді як активи центральних банків скоротилися приблизно на $400 млн.

Державні облігації України зросли в ціні у червні-липні, оскільки інвестори стали більш оптимістичні щодо того, яку частину своїх грошей вони отримають назад внаслідок можливої реструктуризації боргу. Ціни зросли на понад 50% з початку червня, що зробило українські облігації одними з найкращих на світових ринках із фіксованим доходом цього року, оскільки стабільний потік іноземної допомоги підтримує валютні резерви Києва, тоді як прогнози економіки країни останнім часом стали гіршими.

Ціна ВВП-варантів України за підсумками торгів минулої п’ятниці зросла приблизно на 2 в.п. — до 49,2% номіналу, досягнувши нового максимуму з початку повномасштабного вторгнення рф.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
jakiro
jakiro
18 вересня 2023, 12:37
#
І шо там потім робити з гривнею на карті епідтримка?
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0
Илья Лимпа
Илья Лимпа
18 вересня 2023, 12:57
#
Та наче в будь-якому магазині можна купити , і по nfc зняти з картки)
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