Україна продаватиме військові облігацій за кордоном

Український уряд шукає варіанти для оплати запланованого збільшення військових витрат. Про це пише Forbes із посиланням на The Wall Street Journal.

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Про що йде мова

Йдеться про лобіювання міжнародної допомоги, реструктуризацію існуючих боргів, а також про початок дистанційного продажу військових облігацій приватним особам за кордоном.

«Якщо уряд не зможе покрити свої бюджетні дефіцити, то уряд не зможе фінансувати свої військові зусилля», — сказав Віталій Ваврищук, керівник відділу макроекономічних досліджень інвесткомпанії ICU.

Цього тижня ICU запускає програму за погодженням з урядом щодо віддаленого продажу українських державних облігацій фізичним особам за кордоном, особливо у Західній Європі.

Згідно з дослідженням ICU, економіка України цього року дещо стабілізувалася. Це спровокувало різке зростання цін на міжнародні облігації із червня. Проте, за даними дослідження ICU, економічна активність, швидше за все, наприкінці року буде приблизно на 25% нижчою за довоєнний рівень.

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