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16 вересня 2023, 11:08 Читать на русском

Коломойському збільшили заставу до майже 4 мільярдів

Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Суддя змінив запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір 3,89 млрд грн. Про це повідомляє «Суспільне».

Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, який отримав нову підозру за трьома статтями — у справі про заволодіння 5,8 млрд грн.
Фото: censor.net

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Прокурор Бюро економічної безпеки подав клопотання про збільшення розміру застави до 5,877 млрд грн.

Прокурор зазначив, що Коломойський вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та вплив на свідків.

Адвокат олігарха заявив, що обвинувачення не обґрунтоване, бо не встановлено жодних осіб, які були в злочинній групі, окрім Коломойського. Крім того, ні Приватбанк, ні інші вкладники не заявляли за ці роки про злочин. Він також зазначив, що НБУ після втрат у розмірі 5 млрд грн мав би провести перевірки і аудити, але їх не проводили.

За словами сторони захисту, Приватбанк у той період про який йде мова, був не державним, а приватним, тому збитки могли бути завдані тільки акціонерам банку — Боголюбову або Коломойському.

Адвокат також заявив, що розмір застави необґрунтований, бо прокурор БЕБ не навів жодних доказів, що Коломойський має змогу заплатити таку суму. Він назвав необґрунтованими і ризики, оскільки Коломойський вже перебуває під вартою і тому не може втекти, перешкоджати чи якось впливати на свідків.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 15 вересня Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями. За даними СБУ, у період з 2013 по 2014 роки він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Раніше, 2 вересня, детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у відмиванні понад пів мільярда гривень шляхом виводу коштів за кордон.

Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 190 — шахрайство;
  • ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн. Проте Коломойський не планує вносити заставу. Про це заявили його адвокати.

За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Про які саме захворювання йде справа вони не розповіли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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