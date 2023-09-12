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12 вересня 2023, 14:50 Читать на русском

PayPal запустив сервіс конвертації криптовалют у готівку

Платіжний гігант PayPal додав функцію Off Ramp для конвертації цифрових активів у долари США через гаманці, пише Forklog.

Платіжний гігант PayPal додав функцію Off Ramp для конвертації цифрових активів у долари США через гаманці, пише Forklog.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо це означаєТаким чином, платформа тепер підтримує двосторонні перекази криптоактивів.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це означає

Таким чином, платформа тепер підтримує двосторонні перекази криптоактивів.

Раніше компанія інтегрувала можливість купівлі криптовалюти за фіат On Ramp. Додаток MetaMask одним із перших додав підтримку сервісу. До ініціативи також приєдналася фірма Ledger.

Читайте також: PayPal запустила власний стейблкоїн: як ним скористатися клієнтам платіжної системи

Кому доступна послуга

Послуга доступна для криптогаманців, NFT-маркетплейсів та децентралізованих програм.

Компанії та розробники можуть зв'язатися з PayPal та додати підтримку On та Off Ramps на свої платформи. Своєю чергою платіжний гігант зобов'язується надати «надійні засоби контролю безпеки, а також інструменти для боротьби з шахрайством, повернення платежів та вирішення спорів».

Нагадаємо

Раніше PayPal додала можливість купівлі, продажу та переказів криптовалют через мобільний додаток. Сервіс підтримує біткоін, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash.

7 серпня компанія оголосила про запуск прив'язаного до долара США стейблкоїну PYUSD на базі Ethereum. Емітентом монети виступила інфраструктурна блокчейн-компанія Paxos.

Джерело: Мінфін
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