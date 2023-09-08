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8 вересня 2023, 11:03 Читать на русском

Українці вже не перші по приросту іноземців у Польщі. Хто конкурує за роботу

На кінець липня за даними ZUS (управління соціального страхування Польщі) офіційно працевлаштованими є 1,1 млн іноземних робітників, що складає 6,5% від усіх працюючих у країні. Це на 40,2 тис. більше, ніж у січні 2023 року і майже на 73 тис. більше, ніж у 2022 році. Про це повідомляє аналітичний центр Gremi Personal.

На кінець липня за даними ZUS (управління соціального страхування Польщі) офіційно працевлаштованими є 1,1 млн іноземних робітників, що складає 6,5% від усіх працюючих у країні.
Фото: pixabay.com

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На сьогодні ринок працевлаштування у Польщі наповнюють громадяни Білорусі (122,7 тис.), Грузії (27,4 тис.), Індії (18,6 тис.), Молдови (14,7 тис.) та такі віддалені від Європи країни, як Філіппіни чи Непал. За останні два роки їхня кількість у реєстрах ZUS зросла більш ніж удвічі.

Звісно, українці все ще залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі, але їхня частка зменшується — з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком.

У липневих реєстрах ZUS зараховано 749,1 тис., а це усього на 13,3 тис. людей більше, ніж у 2022 році, коли Польща прийняла найбільшу кількість українців.

З 2022 року почали залучати більше людей з Азії та Південної Америки", на яких поки що не поширюється спрощена процедура, що полегшує та прискорює працевлаштування.

Наразі, через брак робочої сили у Польщі дуже страждають такі галузі, як будівництво та промисловість, особливо харчова, сільське господарство та готельно-ресторанний бізнес.

Попри те, що відносно легко отримати дозвіл на роботу, є досить великий відсоток відмов у візі, наприклад, у країнах Центральної Азії він становить не менше 20%.

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Тому українці та жителі країн зі спрощеною системою доступу до ринку праці Польщі (Україна, Білорусь, Молдова тощо) звичайно ще переважатимуть і за працівника з цих країн уже відчувається конкуренція між країнами Західної Європи, де є великий дефіцит робочої сили.

Для українського робітника це добре, бо конкуренція провокує зростання зарплат для працівників. Аналітики вважають, що тренд на жителів Азії та Африки неминуче зростатиме.

«Ми спостерігаємо, як Польща наповнюється різними національностями і з такою динамікою за 8 — 10 років стане схожою на Німеччину чи Велику Британію, у чиї економіки стікаються люди з усього світу. Тільки у нашій агенції працює понад 14 національностей починаючи з Філіппін, закінчуючи Алжиром.

Це дуже гарний знак для післявоєнної України, куди не тільки повертатимуться українці, але і куди ми неодмінно плануємо залучати громадян різних держав для її відбудови та розвитку" — заявив Євген Кіріченко, засновник міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal.

Джерело: Мінфін
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