Польща продовжила період тимчасового захисту для українців

У Польщі продовжили термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року. Про це повідомляє Dziennik Ustaw RP.

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Президент Польщі Анджей Дуда підписав Закон, яким вносяться зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройною агресією Росії.

Відтак, термін легального перебування у Польщі українців, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року, продовжується до 4 березня 2024 року. Раніше цей термін завершувався 24 серпня 2023 року.

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Для українських студентів польських навчальних закладів термін легального перебування продовжується до 31 серпня 2024 року. Така норма також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх учнів та студентів.

Зміни набудуть чинності у Польщі через 14 днів після дати їх опублікування.