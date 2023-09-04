Головне за понеділок: Курс валют, відставка голови Фонду держмайна та девальвація гривні

Перша декада вересня на валютному ринку України мине дуже цікаво та закладе тренди за курсом долара та євро відразу на весь місяць. У курсовій грі знову спрацюють як зовнішні, так і внутрішні чинники. Велика їхня частина цього разу зіграє на користь гривні, але деякі події здатні потріпати нерви особливо вразливій частині населення та бізнесу.

Банки попередили, що девальвація гривні до долара може прискоритись

Якщо у старому макропрогнозі НБУ, допускалася девальвація офіційного курсу гривні у нинішніх 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ з початку 2024 року. То вже в новому — до кінця 2023 року.

Глава Фонду держмайна подав у відставку. Він має стати новим міністром оборони

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення. Він має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Податок на надприбутки банків: чим він небезпечний для вкладників і держави

28 серпня Данило Гетманцев подав до Верховної Ради законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Він пропонує протягом 2024−2026 років обкласти податком чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств). Гроші пропонується спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни.

Як Україні отримати гроші від росії: 4 можливих варіанти

Під час повномасштабної війни Україна зазнала збитків від росії на сотні мільярдів доларів. Із самого початку бойових дій українські посадовці заявляли, що ці втрати має компенсувати агресор. Які є варіанти отримання коштів, і який з них найреалістичніший, розмірковував співзасновник і керуючий партнер FinPoint Сергій Будкін.