Глава Фонду держмайна подав у відставку. Він має стати новим міністром оборони

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення. Він має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. Про це повідомляє голова В Р Руслан Стефанчук.

►Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади», — написав він.

Стефанчук заявив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Варто зазначити, що Олексій Резніков вже подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

Про відставку Резнікова говорили вже давно. Такі чутки лунали після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами.

Також повідомлялося, що після звільнення Резнікова можуть призначити послом у Британії. Проте ці дані наразі не підтверджені.

Що далі

Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що заяву щодо Резнікова сьогодні-завтра розгляне Комітет з питань безпеки ВР. Аналогічно заяву Умєрова розгляне Комітет з питань економіки ВР.

Після цього за їхні відставки мають проголосувати у Раді.

Далі президент повинен внести кандидатуру Умєрова як нового міністра оборони. Після цього збереться фракція «Слуги народу» і як коаліція внесе кандидатуру нового голови ФДМУ. Це відбудеться ввечеріпісля засідання фракції.

Потім на наступне пленарне засідання знову збираються вказані Комітети ВРУ і схвалюють подання на призначення. Далі відбудеться голосування в Раді.