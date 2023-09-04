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4 вересня 2023, 12:01 Читать на русском

Глава Фонду держмайна подав у відставку. Він має стати новим міністром оборони

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення. Він має стати новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. Про це повідомляє голова В Р Руслан Стефанчук.

Голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення.
Фото: wikipedia.org

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«До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади», — написав він.

Стефанчук заявив, що заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Варто зазначити, що Олексій Резніков вже подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

Про відставку Резнікова говорили вже давно. Такі чутки лунали після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами.

Також повідомлялося, що після звільнення Резнікова можуть призначити послом у Британії. Проте ці дані наразі не підтверджені.

Що далі

Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що заяву щодо Резнікова сьогодні-завтра розгляне Комітет з питань безпеки ВР. Аналогічно заяву Умєрова розгляне Комітет з питань економіки ВР.

Після цього за їхні відставки мають проголосувати у Раді.

Далі президент повинен внести кандидатуру Умєрова як нового міністра оборони. Після цього збереться фракція «Слуги народу» і як коаліція внесе кандидатуру нового голови ФДМУ. Це відбудеться ввечеріпісля засідання фракції.

Потім на наступне пленарне засідання знову збираються вказані Комітети ВРУ і схвалюють подання на призначення. Далі відбудеться голосування в Раді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+87
WECHATALIPAY
WECHATALIPAY
4 вересня 2023, 12:33
#
Який боком він до оборони? Тим, де карман вже відкритий?
+
+15
yarg
yarg
4 вересня 2023, 12:46
#
По закону — міністр оборони у нас цивільна особа.
+
+15
Oligarh
Oligarh
4 вересня 2023, 13:14
#
Молодцы турки… работают планомерно
походу Онур будет в шоколаде, хотя и сейчас неплохо
+
+15
Vadim531
Vadim531
4 вересня 2023, 14:49
#
Причем тут турки, мин-во возглавляет гражданин України! Я иногде читаю коменты кругом полно фашизоидных нациков, где украинцы чуть ли не супернация новых арийцев. Потом нам в ТВ упорно доказывают что у нас все хорошо и все равны вне зависимости от национальности. У нас за 30 лет незалежности было полным полно укр чиновников и есть, и воруют они по хлеще любых других, так что ваши нацистские замашки неуместны. И прочем идиотам на данную тему тоже не мешало бы задуматься!
+
0
preyvanamor
preyvanamor
4 вересня 2023, 15:52
#
Короткий список найбагатших мільярдерів в Україні:
1. коломойський — єврей.
2. боголюбов — єврей.
3. новінський — москаль.
4. порошенко — єврей.
5. ахметов — татарин.

то що ти там писав про українців, які крадуть? дивно, бо якби українці крали, то логічно було би бачити найбагатшими мільярдерами В УКРАЇНІ УКРАЇНЦІВ, а я чомусь бачу євреїв, татарина і москаля…
дивно, що крадуть українці, як ти пишеш, а мільярдери — євреї, москаль і татарин. та що там мільярдери! В Україні зараз навіть президент І ТОЙ ЄВРЕЙ!!! А може в ізраїлі президент — українець??? та нє. в ізраїлі - президент єврей. і в ізраїлі президент — єврей, і в Україні - президент єврей, але ти все одно пишеш, що в чомусь винні українці… Хоча президент в них — ЄВРЕЙ!!!
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 вересня 2023, 14:22
#
Одна людина Ермака міняє іншу. В підсумку зміниться абсолютно нічого.
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0
preyvanamor
preyvanamor
4 вересня 2023, 15:56
#
Цікаво скільки держ. власності він встиг розпродати на посаді голови держ. майна?
пішов на підвищення! тепер буде продавати українську землю москалям?
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