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31 серпня 2023, 16:34 Читать на русском

Visa та Mastercard планують підвищити комісії за платежі картками — Bloomberg

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard планують підвищити комісії, що стягуються з ритейлерів під час оплати їхніми клієнтами покупок за допомогою банківських карток. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні агентства.

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard планують підвищити комісії, що стягуються з ритейлерів під час оплати їхніми клієнтами покупок за допомогою банківських карток.
Фото: pixabay.com

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Підвищення комісій Visa для онлайн-транзакцій почнеться в жовтні 2023 року, а у квітні 2024 року воно торкнеться кредитних, дебетових і передплачених карт. Mastercard також збирається підвищити комісії в жовтні цього року.

Згідно з оцінками галузевої консалтингової компанії CMSPI, щорічна сума комісій, що виплачуються ритейлерами, в результаті цього може збільшитися більш ніж на $500 млн.

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Попри те що розмір комісій встановлюється Visa і Mastercard, основну частину зборів отримують банки, які випускають ці картки. Хоча розмір комісій є незначним, витрати ритейлерів на їхню сплату останніми роками зросли, оскільки дедалі більше покупців використовує кредитні картки, для яких діє вища комісія, ніж для дебетових.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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