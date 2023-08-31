Visa та Mastercard планують підвищити комісії за платежі картками — Bloomberg

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard планують підвищити комісії, що стягуються з ритейлерів під час оплати їхніми клієнтами покупок за допомогою банківських карток. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні агентства.

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Підвищення комісій Visa для онлайн-транзакцій почнеться в жовтні 2023 року, а у квітні 2024 року воно торкнеться кредитних, дебетових і передплачених карт. Mastercard також збирається підвищити комісії в жовтні цього року.

Згідно з оцінками галузевої консалтингової компанії CMSPI, щорічна сума комісій, що виплачуються ритейлерами, в результаті цього може збільшитися більш ніж на $500 млн.

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Попри те що розмір комісій встановлюється Visa і Mastercard, основну частину зборів отримують банки, які випускають ці картки. Хоча розмір комісій є незначним, витрати ритейлерів на їхню сплату останніми роками зросли, оскільки дедалі більше покупців використовує кредитні картки, для яких діє вища комісія, ніж для дебетових.