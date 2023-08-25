Mastercard та Visa відмовляються від випуску криптовалютних карток для Binance — Bloomberg

Компанії Mastercard та Visa відмовляються від випуску платіжних криптовалютних карток для Binance на тлі регуляторних проблем біржі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Visa припинила випуск нових спільних з Binance карток у Європі з липня, повідомив представник Binance. Mastercard повністю припинить співпрацю з Binance у вересні.

Mastercard відмовилася пояснити причину цього кроку, а Visa не відповіла на запити про коментарі.

Binance опинилася під пильною увагою з боку фінансових спостерігачів у всьому світі. Компанія та її головний виконавчий директор Чанпен Чжао були притягнуті до відповідальності з боку Комісії з цінних паперів та бірж США за порушення правил цінних паперів, а також з боку Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами за ухилення від правил, що дозволяють американським користувачам отримати доступ до біржі. Компанія заперечила звинувачення.

«Дії Visa і Mastercard стали останнім ударом по спробах Binance вийти на мейнстримовий ринок, оскільки компанія виявилася все більш ізольованою від традиційної фінансової системи», — зазначає Bloomberg.

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Binance була відключена від банківської системи США у лютому, а в травні втратила можливість приймати деякі банківські перекази в Австралії. Нещодавно Binance вирішила закрити продукт під назвою Binance Connect, який дозволяв підприємствам приймати криптовалюту через Visa і Mastercard. Її банківський партнер у Європі має намір припинити надання підтримки у вересні.

Binance Card, запущена в рамках зусиль з ширшого поширення криптовалюти, дозволяє користувачам криптовалютної біржі оплачувати основні щоденні витрати власними коштами в криптоактивах. Програма Binance Visa Card була представлена у вересні 2020 року.