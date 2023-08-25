Mastercard та Visa відмовляються від випуску криптовалютних карток для Binance — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 серпня 2023, 18:07 Читать на русском

Mastercard та Visa відмовляються від випуску криптовалютних карток для Binance — Bloomberg

Компанії Mastercard та Visa відмовляються від випуску платіжних криптовалютних карток для Binance на тлі регуляторних проблем біржі. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанії Mastercard та Visa відмовляються від випуску платіжних криптовалютних карток для Binance на тлі регуляторних проблем біржі.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Visa припинила випуск нових спільних з Binance карток у Європі з липня, повідомив представник Binance. Mastercard повністю припинить співпрацю з Binance у вересні.

Mastercard відмовилася пояснити причину цього кроку, а Visa не відповіла на запити про коментарі.

Binance опинилася під пильною увагою з боку фінансових спостерігачів у всьому світі. Компанія та її головний виконавчий директор Чанпен Чжао були притягнуті до відповідальності з боку Комісії з цінних паперів та бірж США за порушення правил цінних паперів, а також з боку Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами за ухилення від правил, що дозволяють американським користувачам отримати доступ до біржі. Компанія заперечила звинувачення.

«Дії Visa і Mastercard стали останнім ударом по спробах Binance вийти на мейнстримовий ринок, оскільки компанія виявилася все більш ізольованою від традиційної фінансової системи», — зазначає Bloomberg.

Читайте також: Binance отримала ліцензії у Сальвадорі

Binance була відключена від банківської системи США у лютому, а в травні втратила можливість приймати деякі банківські перекази в Австралії. Нещодавно Binance вирішила закрити продукт під назвою Binance Connect, який дозволяв підприємствам приймати криптовалюту через Visa і Mastercard. Її банківський партнер у Європі має намір припинити надання підтримки у вересні.

Binance Card, запущена в рамках зусиль з ширшого поширення криптовалюти, дозволяє користувачам криптовалютної біржі оплачувати основні щоденні витрати власними коштами в криптоактивах. Програма Binance Visa Card була представлена у вересні 2020 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами