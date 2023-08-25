Компанії Mastercard та Visa відмовляються від випуску платіжних криптовалютних карток для Binance на тлі регуляторних проблем біржі. Про це повідомляє Bloomberg.
Mastercard та Visa відмовляються від випуску криптовалютних карток для Binance — Bloomberg
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Visa припинила випуск нових спільних з Binance карток у Європі з липня, повідомив представник Binance. Mastercard повністю припинить співпрацю з Binance у вересні.
Mastercard відмовилася пояснити причину цього кроку, а Visa не відповіла на запити про коментарі.
Binance опинилася під пильною увагою з боку фінансових спостерігачів у всьому світі. Компанія та її головний виконавчий директор Чанпен Чжао були притягнуті до відповідальності з боку Комісії з цінних паперів та бірж США за порушення правил цінних паперів, а також з боку Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами за ухилення від правил, що дозволяють американським користувачам отримати доступ до біржі. Компанія заперечила звинувачення.
«Дії Visa і Mastercard стали останнім ударом по спробах Binance вийти на мейнстримовий ринок, оскільки компанія виявилася все більш ізольованою від традиційної фінансової системи», — зазначає Bloomberg.
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Binance була відключена від банківської системи США у лютому, а в травні втратила можливість приймати деякі банківські перекази в Австралії. Нещодавно Binance вирішила закрити продукт під назвою Binance Connect, який дозволяв підприємствам приймати криптовалюту через Visa і Mastercard. Її банківський партнер у Європі має намір припинити надання підтримки у вересні.
Binance Card, запущена в рамках зусиль з ширшого поширення криптовалюти, дозволяє користувачам криптовалютної біржі оплачувати основні щоденні витрати власними коштами в криптоактивах. Програма Binance Visa Card була представлена у вересні 2020 року.
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