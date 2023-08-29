Головне за вівторок: Валютні послаблення, інвестиції в сільське господарство та податок на операції з криптою

В Україні завершилося публічне обговорення нового криптовалютного законопроєкту, його фінальний текст направлено на погодження до профільних органів, після чого буде подано до парламенту. Про це Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила у відповідь на офіційний запит «Мінфіну». Редакція з'ясувала, як іде легалізація крипторинку і на що чекати його учасникам у найближчому майбутньому.

В одному банку українці зможуть купувати валюту безготівково — на рахунок і на депозит — на суму до 250 тис. грн щомісячно

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

Нові валютні послаблення: чого насправді хоче НБУ

З 29 серпня НБУ запровадив чергові валютні послаблення щодо продажу безготівкової валюти громадянам. Що змусило регулятора наважитися на це рішення, розбирався «Мінфін».

Тиск на Україну та на яких умовах світ хоче зупинити війну (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про тиск на Україну та чи потрібно їй перемир'я, на яких умовах світ хоче зупинити війну та про те, що крах росії неминучий.

Як інвестувати в сільське господарство, самому не працюючи на землі

Підбираючи нові активи для консервативного інвестиційного портфелю, «Мінфін» звернув увагу на аграрний сектор. Він динамічно розвивається, а прибутки профільних компаній зростають. Розповідаємо, які з них розглядав «Мінфін», та папери якого емітента додав до свого портфелю.