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29 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Валютні послаблення, інвестиції в сільське господарство та податок на операції з криптою

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Джерело: Мінфін
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